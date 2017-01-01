«Дизель шоу» стало лучшим юмористическим шоу на украинском ТВ

Пятничные выпуски (за 10 ноября) развлекательной программы «Дизель шоу» на телеканале ICTV показали рекордные за год цифры.

Как сообщает пресс-служба канала, доля первого выпуска составила 18,5% по аудитории 18-54, 50+, а второго – 22,6%. Это является рекордом за всю историю показа «Дизель шоу».

В целом же с начала года программу посмотрели более 29 млн человек. "За время показа «Дизель шоу» показало колоссальный рост: доля по коммерческой аудитории выросла на 60%, а по женской аудитории – больше, чем в два раза", – уточняют на ICTV.

Таким образом, отмечает канал, в 2017 году «Дизель Шоу» стало лучшим юмористическим шоу среди программ этого жанра на украинском телевидении.