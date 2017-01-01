ТЕЛЕКРИТИКА

«Дизель шоу» стало лучшим юмористическим шоу на украинском ТВ

Бизнес

Пятничные выпуски (за 10 ноября) развлекательной программы «Дизель шоу» на телеканале ICTV показали рекордные за год цифры.

Как сообщает пресс-служба канала, доля первого выпуска составила 18,5% по аудитории 18-54, 50+, а второго – 22,6%. Это является рекордом за всю историю показа «Дизель шоу».

В целом же с начала года программу посмотрели более 29 млн человек. "За время показа «Дизель шоу» показало колоссальный рост: доля по коммерческой аудитории выросла на 60%, а по женской аудитории – больше, чем в два раза", – уточняют на ICTV.

Таким образом, отмечает канал, в 2017 году «Дизель Шоу» стало лучшим юмористическим шоу среди программ этого жанра на украинском телевидении.

* Юмористические шоу, прайм-тайм 18:00-24:00, период 2017 г.

Заглавное фото: Пресс-служба ICTV

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Вакансии недели: ведущие в «Орел и Решка», редакторы в УНИАН и TSN.UA

Бизнес

«Триолан» повышает стоимость пакета кабельного ТВ

Популярное на Телекритике



Дуся

Вечернее шоу «ЧереЩур»: исповедь в жанре нуар

Культура

Зачем смотреть сериал «Вавилон Берлин»

Дуся

Ричард Горн, Даниэла Заюшкина и Полина Лаврова на открытии выставки Романа Михайлова «СТРАХ»

Дуся

Pornhub в рекламном ролике нестандартно использовал секс-игрушки