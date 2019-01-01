Divan.TV поделится рекламным доходом с пользователями





Информацию об этом опубликовали Broadband TV News и Digital TV Europe, передает iToday.





По данным СМИ, украинская ОТТ-платформа Divan.TV объявила о намерении «токенизировать свое предложение», создав новую версию сервиса с поддержкой технологии блокчейн. Версия платформы 2.0 должна заработать в первом квартале 2019 года.





«Divan.TV 2.0 будет использовать модель freemium. Пользователи будут зарабатывать сумму, эквивалентную около 10 долларов США в месяц, в токенах платформы D1T, просматривая фильмы и телешоу. Токены можно будет потратить на премиальный контент», – пишет Digital TV Europe.





Токен D1T станет методом оплаты на платформе между пользователями, владельцами контента и брендами. Зрители получат 30% дохода от рекламы, получаемого платформой, в токенах D1T; создатели контента получат 50% дохода от рекламы; оставшиеся 20% дохода уйдут платформе для покрытия операционных расходов и поддержки роста бизнеса.





«Благодаря децентрализации и внутренней экономике токенов, где все стороны непосредственно взаимодействуют друг с другом, мы решаем основные проблемы рынка», – цитируют СМИ Андрея Колодюка, основателя и руководителя Divan.TV, учредителя и управляющего партнера AVentures Capital. «Зрители могут выиграть, заработав наши токены и имея свободный доступ к премиальному контенту, бренды могут достичь целевой аудитории благодаря рекламе. Создатели контента получат от рекламного пирога большую, заслуженную долю».





По словам Андрея Колодюка, у платформы достаточно хорошее позиционирование и налаженные отношения с партнерами, что позволяет воплотить задуманное в жизнь, сообщает Broadband TV News.





Как пишет Digital TV Europe, сервис Divan.TV ожидает, что новая модель позволит бороться с пиратством, повысит прозрачность и решит проблемы «неправильного таргетинга и манипулирования данными».

Платформа будет делиться рекламными доходами со зрителями и собственниками контента.