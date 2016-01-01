Divan.TV начал транслировать «Квартал TV»

OTT-сервис Divan.TV начинает транслировать развлекательно-юмористический канал «Квартал TV». Он доступен во всех тарифных планах, сообщает пресс-служба провайдера.

"Мы расширяемся и рады предоставить нашим абонентам новый канал. Особенно важно, что теперь качественный украинский контент будет доступен и за пределами страны - DIVAN.TV открывает доступ к каналу в 200 странах мира", - говорит исполнительный директор Divan.TV Аркадий Канюка.

Канал доступен на всех устройствах: телевизорах (Smart.TV и медиаплеерах), смартфонах, планшетах и в веб-версии. Кроме того, видео с «Квартал TV» доступно в записи без дополнительной платы с помощью услуги ТВ-архив.

Напомним, развлекательный телеканал «Квартал TV» начал вещать в августе 2016 года и является совместным проектом студии «Квартал 95» и 1+1 media.