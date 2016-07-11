Divan.TV начал транслировать CNN и Cartoon Network

Интерактивный сервис телевидения Divan.TV подписал контракт на трансляцию каналов CNN и Cartoon Network, сообщает пресс-служба компании.

Телеканалы доступны для пользователей тарифами «Оптимальный», «Престижный», VIP и «Детский».

"Мы постоянно стремимся добавлять в трансляцию новые каналы, тем самым расширяя аудиторию Divan.TV. Мы считаем, что доступ к таким телеканалам с мировым именем должен быть у каждого человека, идущего в ногу со временем", - говорит генеральный директор Divan.TV Аркадий Канюка.

Напомним, в феврале Divan.TV начал транслировать развлекательно-юмористический канал «Квартал TV». Он доступен во всех тарифных планах.

Фото: Wikimedia.org / Newsmaker1