Divan.TV договорился с 1+1 media о ретрансляции еще двух телеканалов

Международный интерактивный сервис телевидения Divan.TV подписал договор с группой 1+1 media на ретрансляцию каналов Bolt и Star Cinema.
Как сообщает пресс-служба компании, они будут доступны для просмотра на всех устройствах в пакетах «Оптимальный», «Престижный» и VIP. Также их можно будет просмотреть в записи «ТВ-Архива» в течении семи дней.
Star Cinema – телеканал с фильмопоказом, эфир которого состоит из фильмов и сериалов производства компании Star Media. В пакетах Divan.TV он будет доступен в SD и HD качестве.
Гендиректор Star Media Ольга Пантелеймонова - о контенте нового канала компании Star Cinema: Mediasat
Bolt – канал с фильмами отечественного производства, ориентированный на мужскую аудиторию среднего возраста. Также в его эфире выходят тематические программы о закулисье кинематографа, истории создания известных фильмов, обзоры мировых новинок и др.
"В последнее время украинское кинопроизводство активно развивается, появляются новые телеканалы, которые могут с легкостью составить конкуренцию зарубежным. Divan.TV не стоит в стороне, а знакомит свою аудиторию с современными украинскими телеканалами", – говорит специалист Divan.TV по работе с правообладателями Дарья Лопата.