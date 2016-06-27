ТЕЛЕКРИТИКА

Divan.TV договорился с 1+1 media о ретрансляции еще двух телеканалов

Бизнес

Международный интерактивный сервис телевидения Divan.TV подписал договор с группой 1+1 media на ретрансляцию каналов Bolt и Star Cinema.

Как сообщает пресс-служба компании, они будут доступны для просмотра на всех устройствах в пакетах «Оптимальный», «Престижный» и VIP. Также их можно будет просмотреть в записи «ТВ-Архива» в течении семи дней.

Star Cinema – телеканал с фильмопоказом, эфир которого состоит из фильмов и сериалов производства компании Star Media. В пакетах Divan.TV он будет доступен в SD и HD качестве.

Бизнес

Гендиректор Star Media Ольга Пантелеймонова - о контенте нового канала компании Star Cinema: Mediasat

Bolt – канал с фильмами отечественного производства, ориентированный на мужскую аудиторию среднего возраста. Также в его эфире выходят тематические программы о закулисье кинематографа, истории создания известных фильмов, обзоры мировых новинок и др.

"В последнее время украинское кинопроизводство активно развивается, появляются новые телеканалы, которые могут с легкостью составить конкуренцию зарубежным. Divan.TV не стоит в стороне, а знакомит свою аудиторию с современными украинскими телеканалами", – говорит специалист Divan.TV по работе с правообладателями Дарья Лопата.

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