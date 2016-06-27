Divan.TV договорился с 1+1 media о ретрансляции еще двух телеканалов

Международный интерактивный сервис телевидения Divan.TV подписал договор с группой 1+1 media на ретрансляцию каналов Bolt и Star Cinema.

Как сообщает пресс-служба компании, они будут доступны для просмотра на всех устройствах в пакетах «Оптимальный», «Престижный» и VIP. Также их можно будет просмотреть в записи «ТВ-Архива» в течении семи дней.

Star Cinema – телеканал с фильмопоказом, эфир которого состоит из фильмов и сериалов производства компании Star Media. В пакетах Divan.TV он будет доступен в SD и HD качестве.