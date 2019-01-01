Дистрибуция каналов четырех ведущих телегрупп в 2019 вырастет до 10,8 гривны

Официально цены были озвучены только представителями телегрупп StarLightMedia и «1+1 медиа». Телеканалы групп StarLightMedia (СТБ, ICTV, «Новый канал», «ОЦЕ», М1 и М2) и «1+1 медиа» («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди» и УНИАН) с 1 января будут стоить по 3 грн с абонента в месяц. Это вдвое больше, чем в этом году. Телегруппы не будут менять цену на каналы после кодирования своего спутникового сигнала, которое запланировано на май. Озвученная цена действует для тех, кто успеет подписать соглашение до 31 декабря. После этой даты цена за каналы StarLightMedia вырастет до 4,5 грн с абонента, группа «Плюсов» будет просить около 5 грн.

Телегруппы «Интер» и «Медиа Группа Украина» не были представлены на конференции. Неофициально собеседники «Телекритики» озвучили цену – 3 грн с абонента за каналы группы «Интер» («Интер», НТН, «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», K1, K2 и Zoom) – холдинг оставил цены на уровне этого года. В следующем году группа откажется от системы скидок, которая была в этом году. Цена за три телеканала «Медиа Группы Украина» («Украина», НЛО и «Индиго») вырастет в два раза – с 0,9 грн до 1,8 грн. Оба телехолдинга не планируют поднимать цены после кодирования спутникового сигнала.

Телегруппы пообещали, что кодирование спутникового сигнала состоится с точностью до 99,9% в мае 2019-го, несмотря на возможный второй тур президентских выборов и грядущие в октябре парламентские выборы. Первые тюнеры станут доступны в розничных сетях в декабре этого года по цене $35–37. В декабре телегруппы начнут рекламную кампанию для абонентов по переходу на кодированный сигнал, она пройдет в три этапа. В частности, телегруппы планируют запустить тестовые отключения по спутниковому сигналу. Предусмотрены отдельные «чистые» сигналы вещателей для остальных провайдеров платного телевидения.

Телегруппа StarLightMedia пообещала ограничивать по времени выкладывание своего контента на интернет-сайты телеканалов и YouTube-каналы. HD-вещание группа планирует запустить в 2020 году, HD-версии телеканалов холдинга обойдутся провайдерам дороже SD-версий.

Детально о конференции читайте скоро на «Телекритике».