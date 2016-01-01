Disney заработала в прокате $7 млрд, опередив другие киностудии

Киностудия Disney стала первой студией, получившей годовой доход в мировом прокате в размере $7 млрд, сообщает издание fdlx.com

Основные доходы компании принесли фантастический боевик «Первый мститель: Противостояние», а также мультфильмы «В поисках Дори», «Книга джунглей» и «Зверополис», заработавшие в прокате $1 млрд каждый.

Кроме того, финансово успешными для студии оказались и фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории» ($300 млн), «Доктор Стрэндж» ($652 млн) и анимационный фильм «Моана» ($280 млн). Однако есть неудачные в этом году для Disney проекты - картина «Алиса в Зазеркалье» ($299 млн) и сказка Стивена Спилберга «Большой и добрый великан» ($117,9 млн).

Напомним, Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых провальных фильмов (то есть тех, которые не смогли окупить свой бюджет) 2016 года. На первом месте оказалась картина «Макс Стил», которой удалось собрать в кинотеатрах $4,4 млн при бюджете примерно $10 млн. Второе место занял фильм «Свободный штат Джонса» с Мэттью Макконахи в главной роли. На третьем месте музыкальная комедия «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся».