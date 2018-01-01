Disney планирует глобальное развитие видеосервиса Hulu

Конгломерат Walt Disney Company настроен на серьезное развитие видеосервиса Hulu после сделки по приобретению активов компании 21st Century Fox.
Об этом пишет Rapid TV News, передает «Кабельщик». Disney планирует развивать сервис за рубежом и больше инвестировать в контент, а также увеличить цену подписки.
Председатель и главный исполнительный директор Боб Игер (Bob Iger) отметил, что после того, как Disney завершит сделку по приобретению активов 21st Century Fox, за которые должен будет заплатить $52,4 млрд, его доля в Hulu увеличится с 30% до 60%.
«Учитывая успех Hulu с точки зрения роста подписчиков и относительной силы бренда, а также других факторов, в том числе демографических, мы считаем, что есть возможность увеличить инвестиции в Hulu, особенно в области программирования», – добавил Игер.
Ранее компания анонсировала запуск стримингового сервиса Disney+. Disney планирует сфокусировать свой новый стриминговый сервис на детской аудитории, а Hulu будет ориентирован на взрослых зрителей.