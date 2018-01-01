Disney планирует глобальное развитие видеосервиса Hulu

Об этом пишет Rapid TV News, передает «Кабельщик». Disney планирует развивать сервис за рубежом и больше инвестировать в контент, а также увеличить цену подписки.

Председатель и главный исполнительный директор Боб Игер (Bob Iger) отметил, что после того, как Disney завершит сделку по приобретению активов 21st Century Fox, за которые должен будет заплатить $52,4 млрд, его доля в Hulu увеличится с 30% до 60%.

«Учитывая успех Hulu с точки зрения роста подписчиков и относительной силы бренда, а также других факторов, в том числе демографических, мы считаем, что есть возможность увеличить инвестиции в Hulu, особенно в области программирования», – добавил Игер.

Ранее компания анонсировала запуск стримингового сервиса Disney+. Disney планирует сфокусировать свой новый стриминговый сервис на детской аудитории, а Hulu будет ориентирован на взрослых зрителей.