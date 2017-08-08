Disney и Pixar перенесут свои фильмы с Netflix на собственный сервис

Студия Walt Disney приняла решение прекратить c 2019 года предоставлять права на свою кино- и телепродукцию сервису потокового видео Netflix, сообщает Bloomberg.

Речь идет как о продукции непосредственно Walt Disney, так и производстве ее дочерней студии Pixar (анимации «Головоломка», «История игрушек», «Корпорация монстров» и др.).

Как уточняют в Netflix, до конца 2019 года ее клиенты будут иметь доступ, в том числе, к фильмам Disney, вышедшим в прокат до конца 2018 года. При этом компании продолжат вести совместный бизнес во многих других областях, например продолжатся отношения с Marvel TV.

В свою очередь, как сообщает CNBC, Netflix в 2019 году собирается запустить собственный стриминговый сервис и значительно нарастить инвестиции в эксклюзивные фильмы и сериалы для этой новой платформы.

Кроме того, по словам главы Walt Disney Боба Айгера, в начале 2018 года компания также запустит собственную службу потокового видео ESPN. Платформа, в которой будет участвовать ежегодно около 10 тыс. спортивных мероприятий, будет иметь контент от MLB, NHL, MLS, коллегиальных видов спорта и теннисных турниров Grand Slam.

Напомним, Netflix покупает издательство комиксов Millarworld («Пипец», Kingsman и «Старик Логан»). Вместе компании собираются «оживить» персонажей комиксов благодаря фильмам, сериалам и детским шоу. А Millarworld продолжит создавать и публиковать новые комиксы и собственные франшизы, но уже под лейблом Netflix.

Фото: Pixar.wikia.com