Disney хочет купить National Geographic и кинобизнес 21st Century Fox

Компания 21st Century Fox ведет переговоры с Walt Disney Co. о продаже крупной доли. Себе оставить она планирует лишь медиакомпанию, сосредоточенную на новостях и спорте. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, переговоры велись на протяжении нескольких прошедших недель и уверенности в том, что они приведут к сделке пока нет.

В 21st Century Fox считают, что сосредоточенная вокруг новостей и спорта медиагруппа может более эффективно конкурировать на рынке, чем компания в том виде, в каком она представлена сейчас. Для Disney же возможность взять под контроль еще одну киностудию и значительные телевизионные производственные активы, привлекательна в связи с подготовкой к запуску платформы потокового вещания и возможностью расширить свою географию на международном рынке.

Официально ни в Disney, ни в 21st Century Fox пока ситуацию не комментируют.

Вместе с тем, как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, в настоящее время переговоры стороны приостановили.

По информации агентства, Disney планировал купить принадлежащие 21st Century Fox телеканалы FX и National Geographic и несколько активов за пределами США (кабельную сеть Star в Индии, и Sky Plc – спутниковый сервис в Европе), а также кинобизнес и телевизионные производственные студии. Таким образом, у компании остался бы канал Fox News, спортивные каналы и сеть локальных телестанций.

Напомним, ранее студия Walt Disney приняла решение прекратить c 2019 года предоставлять права на свою кино- и телепродукцию сервису потокового видео Netflix. В начале 2018 года компания собирается запустить собственную службу потокового видео ESPN.