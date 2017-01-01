Discovery и Google запускают VR-сериал о путешествиях по континентам Земли

Медиакомпания Discovery Communications запускает свой крупнейший проект виртуальной реальности под названием Discovery TRVLR. Это 38-серийный документальный фильм о путешествии по всем континентам планеты, сообщает Variety.

Съемки сериала начались три месяца назад и продолжается до сих пор. Вся лента разделена на семь блоков (по одному на каждый континент). Первый эпизод выйдет в эфир 3 ноября. В нем зрители увидят 360-градусную панораму Окланда (Новая Зеландия).

Для дистрибуции этого проекта компания заключила контракт с Google. Поэтому сериал можно будет посмотреть эксклюзивно на YouTube, DiscoveryVR.com и в приложении Discovery VR. Никаких подписок для этого не потребуется.

Лента доступна для просмотра как при помощи представленного на днях комплекта виртуальной реальности от Google Daydream View и в Google Cardboard, так и в обычном видеоформате.