«Дирижабль» поможет 10 местным редакциям запустить современные интернет-издания

Общественная организация «Дирижабль» ищет десять редакций из небольших городов (50-250 тыс. населения) для предоставления им бесплатно сайтов, годовой менторской поддержки и средств на рекламную кампанию их интернет-изданий. Для этого она объявила конкурс, сообщает портал «Громадський Простір».

Подавать заявки на него могут коммунальные и частные СМИ, которые до сих пор не имеют собственных сайтов или хотят осовременить существующие. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету до 22 мая. Победители будут объявлены 31 мая.

«Дирижабль» предоставляет сайт на платформе The City, которая предлагает современную верстку, адаптивный дизайн (то есть удобно читать и смартфонах, и планшетах), возможность самостоятельно настраивать сайт - добавлять разделы, блоки, менять их размещение и вид.С этим и с разработкой дополнительных функций редакциям в течение года будет помогать веб-разработчик, работу которого оплатит организация.

Также редакции бесплатно получат дизайнера, который будет готовить инфографику, иллюстрации, картинки для соцсетей, и возможность размещатьрекламу их интернет-изданий на билбордах в городе.

За каждым изданием будет закреплен ментор - опытный редактор и медиаменеджер с успешным опытом работы в местных СМИ. Вместе с редакцией он будет разрабатывать план развития интернет-издания: поиск источников прибыли, новые форматы рекламы, осовременивание стилистики редакционных текстов, поиск новых форматов материалов, работа с соцсетями. Также он будеторганизовывать тренинги с известными редакторами и журналистами.

Тесное сотрудничество с менторами и готовность отказаться от устаревших подходов к работе - обязательное условие участия в проекте. Другие условия: издание должно существовать на рынке не менее трех лет, оно должно быть финансово стабильным.

Участников проекта выберет жюри, в которое войдут известные медиаменеджеры, редакторы и представители медийных общественных организаций. Их имена пока не раскрываются. Реализуется проект при поддержке NED (National Endowment for Democracy / Национального фонда в поддержку демократии).

Фото: Prostir.ua