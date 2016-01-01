Директором по производству «Радио Вести» стала Юлия Кугитко с UBR

Новым директором по производству «Радио Вести» назначена Юлия Кугитко. Об этом «Телекритике» сообщила глава медиахолдинга «Вести Украина» Ольга Семченко.

"В условиях постоянного давления и неопределенности нашего будущего мы не можем удерживать людей, которые нашли другую работу. Мы искренне благодарны Виталию Докаленко, Ирине Синченко, Ольге Куришко за сотрудничество. Но радио должно продолжать работать, даже с четким осознанием, что нас в любой момент могут отключить из эфира. Сегодня команде была представлена Юлия Кугитко – профессионал, директор по производству, которая займется поддержкой вещания радиостанции согласно программной концепции. Радио Вести продолжает работу", - рассказала она.

Семченко также отметила, что происходящее сегодня на «Радио Вести» – результат «регуляторных» действий Национального совета по вопросам ТВ и радиовещания. "Регулятором нарушено конституционное право каждого гражданина на свободу мысли и слова, попраны профессиональные нормы. А последнее решение – лишить нас лицензии в Харькове вопреки определению суда – нарушает нормы Уголовного кодекса", - добавила глава «Вестей».

Ранее Юлия Кугитко работала директором по производству на телеканале UBR, который «Вести» закрыли в конце декабря 2016 года, а до этого продюсером в украинской редакции Euronews.

Напомним, вчера, 23 февраля, регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, радиостанция переходит в режим лайт-вещания.

Фото: Facebook Юлии Кугитко