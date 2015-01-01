Директором по маркетингу канала «Украина» стала Татьяна Светлова

С 3 апреля директором по маркетингу телеканала «Украина» назначена Татьяна Светлова, ранее занимавшая должность директора департамента продвижения бренда и продуктов канала, сообщает пресс-служба «Украины».

"За время работы в команде она продемонстрировала себя как блестящий руководитель и настоящий профессионал в области маркетинговых коммуникаций. Перед Татьяной поставлены четкие задачи по формированию образа телеканала - как в эфире, так и во внеэфирном продвижении", - отмечает руководитель канала Виктория Корогод.

Основными задачами Светловой будет формирование и управление стратегией развития бренда телеканала и его продуктов, а также участие в разработке новых телевизионных проектов. "Новые задачи и вызовы дают возможность развиваться и добиваться успехов. Моя цель – не только сохранить, а и усилить лидерские позиции канала на телевизионном рынке страны", - говорит она.

Ольга Захарова, совмещавшая до этого позиции директора по маркетингу канала «Украина» и директора по стратегическому маркетингу «Медиа группы Украина», продолжит развивать и укреплять имиджа холдинга. "Татьяна разделяет подход к медиа как к бизнесу, она творческий человек и сильный лидер, который сможет вывести проекты канала на новый уровень эффективности", - считает она.

Как известно, до прихода в ноябре 2015 года на телеканал Светлова работала в компаниях Coca-Cola Company и «Киевстар».

Фото: пресс-служба канала «Украина»