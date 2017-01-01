Директор Телекомпалаты покинул свой пост ради «Воли»

Новым директором Телекомпалаты Украины назначена Анна Новак, а занимавший эту должность Константин Грицак возглавил направление внешних связей в телекоммуникационном провайдере «Воля».

Как сообщается на сайте ассоциации, решение о назначении Новак было принято очередной встрече участников Телекомпалаты 14 февраля.

"Надеюсь, что мой опыт и профессиональный уровень будут полезны в работе над внедрением прогнозируемого регуляторного поля, баланса интересов государства и бизнеса", - сказала она.

В свою очередь Грицак рассказал, что на своем посту в «Воле» будет работать на увеличение репутационного капитала компании и обеспечивает представительство ее интересов в отношениях с органами власти и другими некоммерческими партнерами, в том числе ассоциациями. "Приоритетными направлениями в моей компетенции является задача установление равных условий ведения бизнеса, а также новые проекты компании «Воля» в сфере корпоративной социальной ответственности", - уточнил он.

Напомним, ранее «Воля» сообщила, что отвечать за развитие отношений с телеканалами в компании будет Лилия Савич.

Фото: Facebook Константина Грицака