Директор Eu music Рудольф Кирнос и ТРК «Люкс» запускают детские каналы

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании выдал две лицензии на 10 лет компании «Дитяче телебачення України» для запуска детских телеканалов – NIKI kids и NIKI junior.

Собственником каналов является директор музыкального телеканала Eu music Рудольф Кирнос, директором – директор по развитию сети Eu music Сергей Снигур.

Как рассказал Кирнос, канал NIKI kids будет ориентироваться на общую детскую аудиторию (то есть от 6 лет), а NIKI junior – от 1 до 6 лет, и соответственно их контент будет отличаться. В настоящее время телеканалы уже тестируются, а запустить полноценное их вещание компания готова до 1 сентября.

"Мы отобрали только премиум-контент. Там не будет того, что уже было в эфире, только новое. Производство, в основном, – Европа (Франция, Германия и т.д.). Полный дубляж, в Full HD две звуковые дорожки – украинская и английская. У нас есть своя анимационная студия, мы планируем производить свою анимационную программу", – сказал он.

По словам собственника, детские каналы являются пока что самым прибыльным видом телевизионного вещания. Зарабатывать NIKI kids и NIKI junior планируют на рекламе и продаже прав на трансляцию.

Кроме того, глава регулятора Юрий Артеменко сообщил, что документы для запуска детского телеканала также собирается подавать телерадиокомпания «Люкс» (канал «24», «Радио Максимум» и др.).

Фото: Facebook Рудольфа Кирноса