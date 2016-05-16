ТЕЛЕКРИТИКА

«Динамо» не войдет в единый телепул с каналами «Футбол 1»/«Футбол 2»

Бизнес

Футбольный клуб «Динамо» не намерен входить в единый телевизионный пул с каналами «Футбол 1» / «Футбол 2» для трансляции матчей Украинской премьер-лиги. Об этом проекту FootballHub сообщил президент клуба Игорь Суркис.

"Все эти разговоры о едином пуле и прочем — это разговоры не для нас. Единый пул это что? — Канал «Футбол», который будет демонстрировать единый пул и с первой до последней минуты хаять киевское «Динамо» во всех программах, оскорблять моих футболистов? Не будет этого никогда! Какие бы деньги нам не предложили, даже пускай и не мечтают. Киевское «Динамо» телеправа в единый пул не передаст", - сказал он.

По словам Суркиса, домашние матчи «Динамо» продолжит транслировать телеканал «2+2». "Если канал «2+2» не захочет транслировать, поверьте мне, у нас есть очень много других каналов, желающих транслировать наши матчи", - добавил президент клуба.

«Телекритика» обратилась за комментарием к каналам «Футбол 1» / «Футбол 2».

Напомним, ранее Украинская премьер-лига инициировала создание единого телевизионного пула путем объединения ТВ-прав на трансляции матчей чемпионата страны. Позже УПЛ и телеканалы перешли к открытой борьбе за права на телетрансляции. Об этом можно подробнее прочесть в нашем материале «Чей футбол: как Украинская премьер-лига и 1+1 Media с МГУ спорят за права на трансляцию матчей украинских клубов».

В мае 2016 года главный тренер «Динамо» Сергей Ребров объявил бойкот телеканалам «Футбол 1» / «Футбол 2».Недовольство команды вызывают, в первую очередь, эксперты, приглашаемые в программу, "которые все решают и, к тому же, могут неприятно высказываться о футболистах".

Фото: Wikipedia.org / Илья Хохлов



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