«Динамо» не войдет в единый телепул с каналами «Футбол 1»/«Футбол 2»

Футбольный клуб «Динамо» не намерен входить в единый телевизионный пул с каналами «Футбол 1» / «Футбол 2» для трансляции матчей Украинской премьер-лиги. Об этом проекту FootballHub сообщил президент клуба Игорь Суркис.

"Все эти разговоры о едином пуле и прочем — это разговоры не для нас. Единый пул это что? — Канал «Футбол», который будет демонстрировать единый пул и с первой до последней минуты хаять киевское «Динамо» во всех программах, оскорблять моих футболистов? Не будет этого никогда! Какие бы деньги нам не предложили, даже пускай и не мечтают. Киевское «Динамо» телеправа в единый пул не передаст", - сказал он.

По словам Суркиса, домашние матчи «Динамо» продолжит транслировать телеканал «2+2». "Если канал «2+2» не захочет транслировать, поверьте мне, у нас есть очень много других каналов, желающих транслировать наши матчи", - добавил президент клуба.