Дима Коляденко стал ведущим на канале «Украина»

В программе «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» начала выходить новая рубрика «Вдалий кадр», ведущей которой стал Дима Коляденко.

Как сообщает пресс-служба канала, ведущий ежедневно будет показывать зрителям и комментировать самые яркие фотографии из жизни звезд, которыми они делятся в соцсетях.

"Обещаю, будет весело! Будет эксклюзивно! Звезды, теперь за вашими соцсетями мы следим всей Украиной! Самые интересные фото и видео попадут в эфир, и мы со зрителями все детально рассмотрим. А еще мне очень идет украинский язык!", – говорит Коляденко.

По словам руководителя проекта Татьяны Алтуховой, рубрика «Вдалий кадр» – новый взгляд на страницы звезд шоу-бизнеса. "Мы рады, что Дима присоединился к команде «Ранку з Україною», что наши зрители будут просыпаться под его шутки ежедневно с понедельника по пятницу", – добавляет она.

Напомним, ранее Коляденко вел на «Новом канале» программы «Шоумания live», «Сделай мне смешно» и «Светлые головы».

Фото: Facebook Димы Коляденко