Диктатура комиксов и наша принцесса: бокс-офис украинских кинотеатров по итогам полугодия

Лето – время промежуточных итогов для украинских кинотеатров. За первое полугодие 2018 года в украинском прокате побывало 142 ленты, а украинцы скупили 14,23 млн билетов на сумму $45,62 млн. То есть на 4,3% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. Среди лидеров проката оказалось сразу два украинских проекта. Немного, но уже кое-что. Информация собрана по данным издания Content Report компании Media Resourses Management.
На четвертом месте очутился сиквел фильма «Джуманджи» 1996 года, «Джуманджи: Зов джунглей». Еще до премьеры фильма многие говорили, что переплюнуть первую часть с неподражаемым Робином Уильямсом всё равно не получится, но почти 700 тысяч зрителей сходили в кинотеатры, что убедиться в этом лично. Общая касса фильма - $2,14 млн.
Пятое место заняла третья и последняя часть бесконечного эротического сериала «Пятьдесят оттенков свободы». Новые приключения и семейные драмы Кристиана и Анастейши Грей в нашем прокате собрали $2,08 млн.
Седьмое место занял семейный фильм о приключениях непоседливого медвежонка Паддингтона. Добрый медведь в «Приключениях Паддингтона 2» собрал в кинотеатрах чуть больше полумиллиона украинцев, собрав внушительную кассу - $1,46 млн.
И вот, наконец, восьмое место. Очень примечательное место, ведь именно на него, опередив многие иностранные картины, забралась наша «Похищенная принцесса» режиссёра Олега Маламужа. Всего мультфильм пробыл в прокате пять уик-эндов и собрал $1,37 млн, сумму для украинского продукта рекордную.
Следом за «Похищенной принцессой» идет целых восемь принцесс. А точнее, «8 подруг Оушена», спин-офф криминальной комедии «11 друзей Оушена». В успех это ленты многие не верили, считая её спекуляцией на феминистической тематике. И, тем не менее, фильм получился хорошим и вполне успешным. В украинском прокате он $1,35 млн, а в общемировом - $274 млн.
Замыкает десятку лидеров лента «Первому игроку приготовитья», экранизация одноименного романа американского писателя Эрнста Клайна. Поклонники оригинального романа фильм критиковали, слишком много отличий. Но в целом зрители восприняли ленту благосклонно. Касса украинского проката - $1,32 млн.
Нельзя не отметить и успех украинского фильма «Свингеры», который, пусть и не попал, в первую десятку лидеров проката, но вполне комфортно чувствует себя на 19 месте. При бюджете всего в $100 тыс, в прокате «Свингеры собрали» $844 тыс.
Рейтинг украинских кинопрокатчиков за первое полугодие 2018 года выглядит следующим образом.
На первом месте B&H film distribution, которые собрали $18,46 млн на 18 релизах, в том числе и на своем главном прокатном бриллианте - «Мстителях: Войне бесконечности». На втором месте Ukrainian Film Distribution, среди 25 релизов которых затесался «Дэдпул 2» - $10,49 млн. Дальше идет «Киномания» и её 15 релизов во главе с «8 подругами Оушена» - $6,73 млн. Четвертое место – «Вольга Украина» – 14 релизов, «Приключения Паддингтона 2» и общие сборы в $4,65 млн. Замыкает пятерку прокатчиков «Кинокомпания ММД» - общие сборы $702 тыс.
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/watch?v=gQrkvZeE3Uc
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