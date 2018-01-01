Диктатура комиксов и наша принцесса: бокс-офис украинских кинотеатров по итогам полугодия

На четвертом месте очутился сиквел фильма «Джуманджи» 1996 года, «Джуманджи: Зов джунглей». Еще до премьеры фильма многие говорили, что переплюнуть первую часть с неподражаемым Робином Уильямсом всё равно не получится, но почти 700 тысяч зрителей сходили в кинотеатры, что убедиться в этом лично. Общая касса фильма - $2,14 млн.

Пятое место заняла третья и последняя часть бесконечного эротического сериала «Пятьдесят оттенков свободы». Новые приключения и семейные драмы Кристиана и Анастейши Грей в нашем прокате собрали $2,08 млн.