«Диджитал Скринз», входящую в медиахолдинг Ахметова, возглавил Роман Васильев

Директором компании «Диджитал Скринз», которая входит в «Медиа группу Украина», назначен Роман Васильев, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Он будет отвечать за развитие бизнеса, реализацию существующей стратегии и успешную трансформацию компании в соответствии с новыми вызовами рынка. "Рад стать частью команды «Медиа группы Украина». Реализовать огромный потенциал технологических разработок из линейки «Диджитал Скринз» и, прежде всего, сделать интерактивное телевидение OLL.TV и спутниковое Xtra TV любимыми сервисами украинцев – эти вызовы вдохновляют", говорит Васильев .

Как отмечает директор «Медиа группы Украина» Евгений Лященко, развитие инновационных проектов группы, интерактивного телевидения OLL.TV и спутникового телевидения Xtra TV – одно из ключевых направлений ее бизнеса. "Повышение эффективности бизнеса, поиск новых партнеров, дальнейшее усовершенствование существующих и запуск новых продуктов – именно такие стратегические задачи поставлены группой перед Романом. Опыт, полученный новым руководителем «Диджитал Скринз» на высокотехнологичном и конкурентном рынке мобильной связи, позволяет нам рассчитывать на реализацию самых смелых планов и ожиданий", – уточняет он.

Как известно, до прихода в «Медиа группу Украина» Роман Васильев работал в ведущих телекоммуникационных компаниях Telia Company, Kyivstar и Turkecell.

Напомним, бывший директор «Диджитал Скринз» Георгий Барзашвили покинул свою должность 1 августа.

Фото: Пресс-служба МГУ