Великолепная девятка: бокс-офис США за прошедшие выходные

Сиквел фильма-мюзикла Maммa Mia!, основанного на композициях легендарной шведской группы ABBA, вышел на экраны через 10 лет после успешного проката первой части. Собственно, Here We Go Again! является одновременно и сиквелом и приквелом ленты 2008 года, поскольку рассказывает о событиях прошлого и настоящего в жизнях героев мюзикла.

Для широкого экрана мюзикл был адаптирован британским сценаристом Олом Паркером («Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических»). Он же выступил и режиссером ленты. В главных ролях снова Лили Джеймс, Мэрил Стрип, Аманда Сайфред и Колин Ферт, а в роли продюсеров картины – сами участники группы ABBA.

За первый уик-энд картина собрала в США $34 млн при бюджете в $75 млн. Что ж, у ленты еще есть шансы не только «отбить» расходы, но и стать коммерчески успешной. В украинском прокате фильм стартует 9 августа.