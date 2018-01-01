Великолепная девятка: бокс-офис США за прошедшие выходные

Этим летом на широкие экраны вышло множество сиквелов и приквелов некогда успешных историй. Продолжения и предыстории громких лент приносят создателям неплохие доходы за счет репутации предыдущих частей, и американский бокс-офис прошлого уик-энда стал тому подтверждением.
На прошлых входных боевик стартовал в домашнем прокате в США, собрав рекордные для уик-энда $35 млн. В Украине фильм выйдет на экраны в сентябре.
Сиквел «Великого уравнителя» 2014 года повествует о приключениях спецназовца в отставке Роберта Маккола, который в первой части одолел русскую мафию и вернулся к амплуа пенсионера. Но идиллия длилась недолго, и вскоре герой снова вынужден отправиться на борьбу с нарушителями закона.
Сиквел фильма-мюзикла Maммa Mia!, основанного на композициях легендарной шведской группы ABBA, вышел на экраны через 10 лет после успешного проката первой части. Собственно, Here We Go Again! является одновременно и сиквелом и приквелом ленты 2008 года, поскольку рассказывает о событиях прошлого и настоящего в жизнях героев мюзикла.
Для широкого экрана мюзикл был адаптирован британским сценаристом Олом Паркером («Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических»). Он же выступил и режиссером ленты. В главных ролях снова Лили Джеймс, Мэрил Стрип, Аманда Сайфред и Колин Ферт, а в роли продюсеров картины – сами участники группы ABBA.
За первый уик-энд картина собрала в США $34 млн при бюджете в $75 млн. Что ж, у ленты еще есть шансы не только «отбить» расходы, но и стать коммерчески успешной. В украинском прокате фильм стартует 9 августа.
Очередные приключения забавного графа Дракулы приковали внимание американцев настолько, что те раскошелились аж на $23 млн, что позволило третьей части фильма «Монстры на каникулах» занять третью строчку рейтинга бокс-офисов прошедших выходных.
В продолжении знаменитой картины Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на огромном лайнере со всевозможными развлечениями. Однако самому Дракуле не до шуток – он влюбился в капитана корабля Эрику, которая хранит ужасный секрет, угрожающий существованию монстров.
Казалось бы, для марвеловского фильма $16 млн за уик-энд – не такой уж значительный показатель. Тем не менее за три недели в прокате бюджет ленты ($162 млн) отбили и заработали сверху $2 млн.
По сюжету супергеройского фильма, Скотт Лэнг, он же Человек-муравей, предпочитает отцовские обязанности новым опасным миссиям. Однако вскоре Скотту все-таки предстоит схватка с врагом. На помощь герою спешит его новая напарница – Оса.
Продолжение мультфильма о семье с суперспособностями принесло создателям ленты $557 млн при бюджете в $200 млн. Примечательно, что анимационный фильм стал одним из самых коммерчески успешных лент за первый же уик-энд в прокате.
По сюжету второй части ленты, семейка пытается всячески спастись от надоедливых журналистов, однако ей это плохо удается. Вскоре выясняется, что Миссис Исключительность (мать семейства) смотрится в кадре куда лучше, чем ее муж, поэтому последнему приходится заниматься «женскими обязанностями» и присматривать за детьми.
Вопреки ожиданиям, американскому зрителю вторая часть «Мира Юрского периода» понравилась меньше, чем первая. Лента в прокате уже пятую неделю и собрала всего $383 млн. Для сравнения, первая часть картины занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа со сборами $1,6 млрд.
В «Мире Юрского периода 2» группа исследователей приезжает на остров Нублар и обнаруживает там диких динозавров. Недобросовестные корпорации пытаются вывезти динозавров в США, чтобы зарабатывать на них деньги, но животные сбегают.
Не секрет, что успех в прокате фильму «Небоскреб» должен был обеспечить легендарный актер Дуэйн Джонсон, которого назвали самым сексуальным мужчиной 2018 года. Однако при бюджете в $125 млн за две недели в прокате удалось собрать всего $46 млн (из них $10 млн – за прошедший уик-энд).
В ленте герой Джонсона встал на защиту самого высокотехнологичного небоскреба США. Здание охвачено огнем, и только герою Дуэйна – агенту ФБР с протезом вместо одной ноги – под силу найти виновных в катастрофе и вызволить из горящего небоскреба свою жену и двоих детей.
По сравнению с первой частью вторая часть триллера-антиутопии режиссера и сценариста Джеймса Демонако – масштабнее. Повествование ведется не об одной семье, а о событиях целого города. Кинокритики отмечают, что продолжение фильма можно отнести скорее к боевику, чем к психологическому триллеру.
Как мы помним по первой части антиутопии, американское правительство, «Новые отцы-основатели США», установили полицейское государство, однако, используя 28-ю поправку конституции, они создали специальную ночь возмездия, или «Судную ночь». В это время можно совершать любые преступления, в том числе убийства. По мнению правящей элиты, эта ночь дает возможность гражданам «выпустить пар». Однако, как и в любой антиутопии, в истории появляется движение сопротивления, лидеры которого пытаются донести до соотечественников страшную правду о реальном государственном устройстве.
Третья неделя принесла ленте почти $5 млн, а общие кассовые сборы фильма составляют $60 млн, что превышает бюджет на 47 миллионов долларов.
Триллер «Убрать из друзей 2» является сиквелом успешной ленты грузинского режиссера Леона Габриадзе. Первая часть при бюджете в $1 млн заработала в мировом прокате $64 млн.
Снят новый фильм в той же манере, что и первый – действие разворачивается на экране компьютера одного из персонажей. Однако история рассказана совершенно другая.
Один парень из компании друзей, которые оказываются в центре ленты, находит на компьютере, взятом в интернет-кафе, скрытые файлы, выводящие его в так называемый «даркнет» (darknet – буквально «темный интернет»). Эту часть всемирной паутины используют хакеры и преступники. Вскоре за героем и его друзьями начинается настоящая охота.
Выпуском «Убрать из друзей 2» занимаются компании: Bazelevs россиянина Тимура Бекмамбетова и Blumhouse Productions. Дата выхода фильма в украинский прокат пока неизвестна.
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