ТЕЛЕКРИТИКА

Дешево, но не сердито: выпущена новая операционная система для бюджетных смартфонов

Бизнес

Если ваш смартфон стоит около $100, для вас есть хорошие новости. Создатель одной из самых популярных операционных систем позаботился об экономных покупателях.


Новая коллекция недорогих телефонов будет работать с последней версией операционной системы Android от Google, которая была перестроена и теперь предлагает некоторые функции, оставшиеся с ОС Android, которые стоят более $700.

Новая ОС под названием Go текущего Android 8 Oreo использует меньший объем памяти, вычислительной мощности и пропускной способности. Система дебютировала на майской конференции разработчиков. На прошлой неделе ОС получила поддержку от продавцов телефонов на Mobile World Congress.

Раньше, если у вас были более дешевые телефоны, то вы бы попали в ценовую точку, где аппаратное обеспечение является более низким, и в конечном итоге вы запускали бы более старую версию ОС, уверена Каролина Миланези из отдела креативных стратегий Google.

Это значит, что в конечном итоге вы используете свой смартфон как телефон с функцией звонков и сообщений, но не больше. Новая операционная система позволит вам пользоваться теми же инструментами, которые доступны клиентами из более дорогого сегмента.

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