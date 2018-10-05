Депутаты обратились в СНБО с требование закрыть два телеканала: как и почему

Вчера, 4 октября, Верховная Рада приняла постановление, в котором попросила Совет национальной безопасности и обороны Украины наложить санкции на телеканалы 112 и NewsOne. За это решение проголосовали 229 депутатов. Почему так произошло и что будет дальше?
20 сентября на сайте Верховной рады появилась петиция с требованием принять необходимые меры в пределах полномочий и в рамках действующего законодательства, чтобы в кратчайшие сроки прекратить лицензионную деятельность телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Уже к 29 сентября петиция набрала нужные 25 тысяч голосов, поэтому парламенту пришлось на нее реагировать.
1 октября спикер ВР Андрей Парубий пообещал отдать вопрос на рассмотрение в профильный комитет. И свое обещание сдержал. В четверг состоялось голосование, в результате которого парламент постановил обратиться в СНБО с просьбой сделать две вещи. Во-первых, Рада хочет заблокировать активы юридических лиц, которые этими телеканалами владеют. А во-вторых, считает необходимым приостановить их лицензию или вовсе ее отобрать.
А вот как с этой просьбой поступят в СНБО – загадка. По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк таких полномочий у совета нет. Такого же мнения придерживается и глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.
«Рада просто переложила ответственность на СНБО. С моей точки зрения, СНБО ничего не может сделать. Совсем. Потому что формальных оснований нет. Я не защищаю "112 канал" и NewsOne, но это не правовой путь и не очень демократичный. Мы будем выглядеть плохо и в Европе, и в США, и в любой другой стране цивилизованного мира. Есть же процедура: регулятор плюс суд, а не за один день расстрелять и убить. Если можете и есть формальные основания – выносите предупреждения. Три предупреждения, судебное дело – и до свидания: лишайте лицензии либо не продлевайте ее. Не работают системные институты, вот и приходится таким дурацким и неэффективным методом решать вопрос. Но выборы близко, вот и итог», – отметил он в комментарии «Апострофу».
Секретарь СНБО Александр Турчинов, в свою очередь, уже отреагировал на просьбу парламента. Впрочем, его заявление не опровергает слов Зураба Аласании.
«Украинский парламент имеет право обратиться к СНБО с инициативой введения санкций и он действовал в пределах своих полномочий. Мы пока не получили официальный текст этого решения, но то, что обсуждалось, говорит о том, что санкции будут направлены именно против учредителей этих каналов», – сказал Турчинов на брифинге 4 октября.
Вопрос с санкциями для телеканалов пока повис в воздухе. «Телекритика» будет следить за развитием событий.