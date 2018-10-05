Депутаты обратились в СНБО с требование закрыть два телеканала: как и почему

20 сентября на сайте Верховной рады появилась петиция с требованием принять необходимые меры в пределах полномочий и в рамках действующего законодательства, чтобы в кратчайшие сроки прекратить лицензионную деятельность телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Уже к 29 сентября петиция набрала нужные 25 тысяч голосов, поэтому парламенту пришлось на нее реагировать.

1 октября спикер ВР Андрей Парубий пообещал отдать вопрос на рассмотрение в профильный комитет. И свое обещание сдержал. В четверг состоялось голосование, в результате которого парламент постановил обратиться в СНБО с просьбой сделать две вещи. Во-первых, Рада хочет заблокировать активы юридических лиц, которые этими телеканалами владеют. А во-вторых, считает необходимым приостановить их лицензию или вовсе ее отобрать.

А вот как с этой просьбой поступят в СНБО – загадка. По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк таких полномочий у совета нет. Такого же мнения придерживается и глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«Рада просто переложила ответственность на СНБО. С моей точки зрения, СНБО ничего не может сделать. Совсем. Потому что формальных оснований нет. Я не защищаю "112 канал" и NewsOne, но это не правовой путь и не очень демократичный. Мы будем выглядеть плохо и в Европе, и в США, и в любой другой стране цивилизованного мира. Есть же процедура: регулятор плюс суд, а не за один день расстрелять и убить. Если можете и есть формальные основания – выносите предупреждения. Три предупреждения, судебное дело – и до свидания: лишайте лицензии либо не продлевайте ее. Не работают системные институты, вот и приходится таким дурацким и неэффективным методом решать вопрос. Но выборы близко, вот и итог», – отметил он в комментарии «Апострофу».