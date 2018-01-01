Депутат Береза хочет вернуть квоту на политическую рекламу на ТВ и радио

Внефракционный народный депутат Борислав Береза 3 сентября зарегистрировал законопроект о введении отдельной квоты на политическую рекламу в избирательный период. Документ получил порядковый № 9029. В среду, 7 ноября, законопроект должен получить рекомендацию Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, который документом определен основным.

Депутат своим законопроектом просит дополнить закон «О рекламе» (часть 1 статьи 13) нормой о том, что телеорганизация имеет право «продать каждому кандидату и политической партии в течение срока ведения предвыборной агитации не более 60 минут эфирного времени в совокупности, а в течение одних астрономических суток – не более и не менее 2,5 минуты, предоставляемых одним отрезком». Запрещается предоставлять эфирное время кандидатам, которые включены в избирательный список политических партий и кандидатам от политических партий в одномандатных округах. Аналогичная норма прописана для радиостанций (дополнение к части 2 статьи 13 закона). Законопроект должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В пояснительной записке депутат отмечает отсутствие ограничений политической рекламы в законодательстве сегодня, что нарушает принцип равенства кандидатов на выборах. Депутат также указывает, что большая стоимость эфирного времени «побуждает привлекать значительные средства так называемых спонсоров». В законопроекте конкретно не прописано, что телерадиоорганизация должна предоставить кандидатам и партиям время для политической рекламы бесплатно. Также депутат не уточняет, касается ли норма кандидатов в президенты.

«Телекритика» напоминает, что норма о квоте на политическую рекламу существовала до принятия закона об уменьшении рекламного блока с 12 до 9 минут в час. Этот закон Верховная рада приняла весной 2014-го, его нормы вступили в силу в октябре 2014 года. Квота на политическую рекламу до этого составляла 3 минуты в час в предвыборный период (для президентской кампании – 90 дней, для парламентской – 60 дней). Закон не ограничивает трансляцию политической рекламы в коммерческом блоке в предвыборный период.

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