Depositphotos спрогнозировал тренды в фото и видео на 2018 год

Украинский фотобанк Depositphotos опубликовал ежегодный прогноз о трендах, которые будут доминировать в фотографии и видео в следующем году, проанализировав данные данные из миллионов поисковых запросов и пообщавшись с лидерами индустрии.
"2018-й будет годом противоречий. Технологии дают нам неограниченные возможности создавать безупречные фотографии, но мы начинаем ценить уникальность и несовершенство больше, чем искусственную красоту", – отмечают в компании.
Первый тренд – новая репортажная фотография. Количество смартфонов в мире стремительно растет, поэтому любительские снимки займут важное место в профессиональной фотографии. Это дает нам возможность быть свидетелями событий, которые происходят в любой точке мира. Репортажная фотография отражает правду, которая вызывает у нас живой отклик и показывает события, которые формируют наше будущее. Любительская фотожурналистика развивает социальную осведомленность и становится мощным инструментом в борьбе с фальшивыми новостями.
Второй – портреты идеальных незнакомцев. Смартфоны и социальные медиа меняют восприятие уличной и фешн-фотографии. "Вы слышали о том, что женщина из Нигерии стала всемирно известной моделью после того, как ее случайно сфотографировали на улице? Этот тренд кардинально меняет общепринятый подход к моделингу и участвует в формировании совершенно нового стиля фотографии", – считают в фотобанке.
Третий –самовыражение через путешествия. Исследуя отдаленные места, люди документируют свои путешествия и рассказывают об опыте через свои фотографии. "Я заметил, что на стиль многих фотографов влияет Instagram. Также все популярнее становятся изображения человека на фоне природы", – говорит фотограф Фабио Формаджио.
Четвертый – фото в стиле Deadpan. Стиль Deadpan, популярный в 50-х гг., снова возвращается. Это прямолинейные, отстраненные фотографии, иллюстрирующие то, что находится прямо перед нами – просто и без прикрас. Появляется тренд на необработанные фотографии, которые передают реальность мира вокруг нас такой, какой она является.Deadpan-фотография снова обрела популярность благодаря увеличению количества «честного» пользовательского контента в соцсетях.
Пятый – видео как средство коммуникации. Instagram Stories, появившиеся 1,5 года назад, достигли пика популярности и полностью изменили наше представление об общении. Стало намного проще сохранять моменты и делиться важными событиями из нашей жизни. Этот тренд также стали использовать и бренды, для которых Stories стали важным маркетинговым инструментом. Это также влияет на съемку коммерческого видео: такой жанр становится все более востребованным.
Шестой – анимация вместо статики. Гифки становятся популярнее, чем когда-либо раньше. Анимации – довольно неформальный вид контента, позволяющий передать больше информации меньшими усилиями. Они показывают больше, чем статическая картинка, но не перегружают страницу. В 2018-м будет много экспериментов, сочетания популярных видео трендов со статическими изображениями. Гифки и анимации станут королями контента в соцсетях.
Седьмой – размытые рамки реальности. С появлением новых технологий дополненная реальность становится частью нашей жизни. С помощью телефонов мы можем изменять мир вокруг нас: редактировать фотографии, добавлять фильтры и маски в момент съемки. "Мы ожидаем значительное увеличение интеграции технологий дополненной и виртуальной реальности в бизнес, фотографию и повседневную жизнь", – прогнозируют в Depositphotos.
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Восьмой – креативные коллажи. Это комбинирование нескольких изображений, использование несочетаемых текстур, цветов и т.д. – все, что позволяет быть ярким и непредсказуемым. Коллажи помогают добавить визуальный интерес к изображениям. Для того чтобы картинки привлекали взгляд и запоминались, уже недостаточно просто красиво выстроенной композиции. Нужно идти против правил, сочетать несочетаемое, «портить» фотографию, использовать глитч и текстуры.
Девятый – смелые сочетания цветов и эффектов. Чтобы люди прочитали контент, сперва они должны его заметить. Стремление выделиться в ленте новостей привело к росту популярности двух противоположных тенденций – ярких цветов и пастельных, и их смелых сочетаний. Еще один тренд – наложение визуальных эффектов на изображения, например дуотон, двойная экспозиция, глитч-эффект.
Десятый – яркая индивидуальность. Сфера визуальных коммуникаций все еще переполнена стереотипами, и общество продолжает с ними бороться. Больше нет стремления к идеальной картинке, молодости и ретуши, начинает цениться индивидуальность и уникальность людей: женщин, показывающих свою силу и женственность, и мужчин, которые не боятся своей слабости.
Фото: depositphotos.com