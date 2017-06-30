Depositphotos спрогнозировал тренды в фото и видео на 2018 год

Украинский фотобанк Depositphotos опубликовал ежегодный прогноз о трендах, которые будут доминировать в фотографии и видео в следующем году, проанализировав данные данные из миллионов поисковых запросов и пообщавшись с лидерами индустрии.

"2018-й будет годом противоречий. Технологии дают нам неограниченные возможности создавать безупречные фотографии, но мы начинаем ценить уникальность и несовершенство больше, чем искусственную красоту", – отмечают в компании.

Первый тренд – новая репортажная фотография. Количество смартфонов в мире стремительно растет, поэтому любительские снимки займут важное место в профессиональной фотографии. Это дает нам возможность быть свидетелями событий, которые происходят в любой точке мира. Репортажная фотография отражает правду, которая вызывает у нас живой отклик и показывает события, которые формируют наше будущее. Любительская фотожурналистика развивает социальную осведомленность и становится мощным инструментом в борьбе с фальшивыми новостями.