Depositphotos открыл в Киеве большую студию-хаб для фотографов

Украинский фотобанк Depositphotos запустил Lightfield Productions — крупнейшую в стране фотостудию площадью 2,5 тыс. кв. м и креативный хаб для фотографов. Комплекс размещен в Киеве рядом с офисом Depositphotos на ул. Полевой. Бюджет проекта составляет 150 млн грн.

Как сообщают в компании, снимать можно в 14 студийных зонах и в разных декорациях. Вкоманде Lightfield — специалисты по кастингу, гримеры, стилисты, продюсеры, большая команда пост-продакшена и креативный отдел. "Съемками здесь занимаются независимые фотографы, которых студия приглашает к проектному сотрудничеству. При этом руководит творческим процессом сам фотограф: от выбора моделей, костюмов и декораций до пост-продакшена снимков", - говорят в Depositphotos.

По словам основателя Depositphotos Дмитрия Сергеева, команда фотобанкахочет привлечь в индустрию больше талантливых авторов со своим стилем. "Таких талантливых ребят очень много в Украине и за рубежом, мы всех вместе соберем под одной крышей, чтобы они постоянно работали вместе, учились друг у друга, и им было комфортно. Все это вместе будет креативным пространством, где фотограф будет на первом месте", — объясняет он.

Цель Lightfield - формирование активного украинского фотосообщества. Студия должна стать крупнейшим хабом для фотографов - и образовательным центром, и главной площадкой для фотособытий, отмечают в компании. В Lightfield уже запустили фотошколу, которую курирует онлайн-журнал Bird in Flight (издается Depositphotos).

Кроме того, Lightfield также будет работать как фотопродакшн, то есть реализовывать рекламные и социальные фотопроекты. "Мы рассчитываем получить значительную долю рынка рекламной фотографии в Украине, СНГ и Восточной Европе", — говорит Сергеев.

Отметим, в Восточной Европе фотостудия Lightfield является самой масштабной.

Depositphotos — международный фотобанк, коммерческая платформа для авторов и покупателей стоковых фотографий, векторной графики и видеороликов. Компания работает с клиентами в 192 странах мира из офисов в Киеве, Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Москве и Варшаве.Коллекция фотобанка насчитывает более 60 млн файлов.