Департамент информационного вещания ZIK возглавил Роман Недзельский

Шеф-редактором Департамента информационного вещания и информационно-аналитических программ телеканала ZIK назначен Роман Недзельский.

"Со вчерашнего дня (20 марта. - Ред.) отвечаю за новости на канале", - подтвердил он «Телекритике».

До назначения Недзельский работал на ZIK випускающим редактором итоговой программы «Деталі з Інною Москвіною». А до этого работал редактором в программе «Касается каждого» на канале «Интер», выпускающим редактором на «2+2», креативным продюсером в компании Ivory Films.

Напомним, ранее Департамента информационного вещания возглавлял Федор Скрыпник, покинувший телеканал в конце прошлой недели. Кроме него, на прошлой неделе уволились руководитель информационно-аналитического департамента медиахолдинга ZIK Людмила Добровольская и телеведущий Андрей Тычина.

В январе генеральным продюсером канала ZIK стал Гайгысыз Гелдиев. В феврале креативным продюсером канала была назначена телеведущая, журналист Наталья Влащенко, в марте Департамент журналистских расследований ZIK возглавила бывший директор Media Development Foundation, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко.

Фото: Facebook Романа Недзельского