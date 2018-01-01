Деньги не впрок: Госкино спонсирует провальные фильмы

После провала фильма «Позывной "Бандерас"» в украинском прокате и последовавшего за этим скандала с поиском виноватых, «Телекритика» решила посмотреть, насколько успешными в целом становились фильмы, на которые часть бюджета выделяло Государственное агентство по вопросам кино.
Статистика получается неутешительная. За 2018 год пока окупилось в прокате только «Скажене весілля», которое брало у Госкино всего 10% от суммы бюджета, то есть государственное участие в производстве фильма было небольшим.
Относительно успешной на общем фоне можно назвать «Украденную принцессу» («Викрадена принцеса»), которая за счет широкого международного проката сумела собрать хотя бы сумму собственного бюджета. Количество проданных на украинский мультфильм билетов тоже приятно удивляет. Несмотря на мощную рекламную кампанию, только половину своего же бюджета в прокате собрала «Сторожевая застава». Но около 300 тыс. человек купили на нее билеты, и это уже неплохо.
А больше похвастать нечем. Если в прошлом году на «Червоного» пошло в кинотеатры хотя бы 46 тыс. человек (что, правда, не спасло фильм от провала), то в этом году на украинское кино ходили считанные тысячи зрителей. И, кстати, несмотря на провал, Госкино уже спонсирует приквел к «Червоному», выделяя все те же 20 млн гривен.
Конечно, лента ленте рознь. Тот же «Донбасс» Сергея Лозницы и не должен был окупиться в прокате, это фильм другой категории. И фильм нужный. Как странный курьез можно рассматривать провал «Шляхетних волоцюг», которых похвалили почти все критики, но зритель звонкой монетой почему-то не проголосовал. А кино в целом неплохое. Точно так же зрители, в отличие от критиков, не оценили действительно хорошую игру Ирмы Витовской в «Браме».
Но все это никак не приближает нас к пониманию, по какому принципу Госкино раздает деньги. О фильме «Казка про гроші», снятом на киностудии Довженко целиком и полностью за государственный счет, вообще уже не вспоминают. Даже суммы сборов нет.
Да и про многие другие фильмы из списка можно сказать, что непонятно, какую задачу выполняло их спонсирование из госбюджета. Они не выехали за пределы Украины, в самой Украине зрителей не привлекли, ничего новаторского в них не было. Хотелось бы понять логику Госкино, но что-то не получается.