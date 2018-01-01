Деньги не впрок: Госкино спонсирует провальные фильмы

Статистика получается неутешительная. За 2018 год пока окупилось в прокате только «Скажене весілля», которое брало у Госкино всего 10% от суммы бюджета, то есть государственное участие в производстве фильма было небольшим.

Относительно успешной на общем фоне можно назвать «Украденную принцессу» («Викрадена принцеса»), которая за счет широкого международного проката сумела собрать хотя бы сумму собственного бюджета. Количество проданных на украинский мультфильм билетов тоже приятно удивляет. Несмотря на мощную рекламную кампанию, только половину своего же бюджета в прокате собрала «Сторожевая застава». Но около 300 тыс. человек купили на нее билеты, и это уже неплохо.

А больше похвастать нечем. Если в прошлом году на «Червоного» пошло в кинотеатры хотя бы 46 тыс. человек (что, правда, не спасло фильм от провала), то в этом году на украинское кино ходили считанные тысячи зрителей. И, кстати, несмотря на провал, Госкино уже спонсирует приквел к «Червоному», выделяя все те же 20 млн гривен.

Конечно, лента ленте рознь. Тот же «Донбасс» Сергея Лозницы и не должен был окупиться в прокате, это фильм другой категории. И фильм нужный. Как странный курьез можно рассматривать провал «Шляхетних волоцюг», которых похвалили почти все критики, но зритель звонкой монетой почему-то не проголосовал. А кино в целом неплохое. Точно так же зрители, в отличие от критиков, не оценили действительно хорошую игру Ирмы Витовской в «Браме».