Деньги на ветер: пользователи высмеяли премиальную версию YouTube

Как сообщается, YouTube Premium позволит просматривать большинство видеороликов на хостинге без рекламы. Также премиум-подписка даст эксклюзивный доступ к сериалу YouTube Originals, первые эпизоды которого появились 5 дней назад и за просмотр которых пока платить не надо. Таким образом компания хочет «подсадить на крючок» заинтересовавшихся сериалом зрителей, чтобы позднее за возможность досмотреть историю героев, юзеры опустошали свои карманы.

В первом эпизоде сериала одинокая и несчастная 35-летняя героиня погружается в мир онлайн-знакомств при помощи своей овдовевшей матери и замужней младшей сестры. Серия длится 26 минут, ее посмотрело уже 600 тыс. человек.

Как передает издание MediaPost, программный руководитель YouTube Сюзанн Дэниелс, выступая на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков в Беверли-Хиллз, рассказала, что сервис будет экспериментировать с различными форматами программ и размещать много бесплатного контента до того, как появится премиальный.