Деньги на ветер: пользователи высмеяли премиальную версию YouTube

Разговоры о том, что одна из самых популярных видеоплатформ собирается запустить услугу премиум-подписки, ведутся уже на протяжении полугода. Однако лишь сейчас, когда компания начала воплощать свои планы в жизнь, пользователи успели и возмутиться, и потроллить YouTube.
Как сообщается, YouTube Premium позволит просматривать большинство видеороликов на хостинге без рекламы. Также премиум-подписка даст эксклюзивный доступ к сериалу YouTube Originals, первые эпизоды которого появились 5 дней назад и за просмотр которых пока платить не надо. Таким образом компания хочет «подсадить на крючок» заинтересовавшихся сериалом зрителей, чтобы позднее за возможность досмотреть историю героев, юзеры опустошали свои карманы.
В первом эпизоде сериала одинокая и несчастная 35-летняя героиня погружается в мир онлайн-знакомств при помощи своей овдовевшей матери и замужней младшей сестры. Серия длится 26 минут, ее посмотрело уже 600 тыс. человек.
Как передает издание MediaPost, программный руководитель YouTube Сюзанн Дэниелс, выступая на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков в Беверли-Хиллз, рассказала, что сервис будет экспериментировать с различными форматами программ и размещать много бесплатного контента до того, как появится премиальный.
Интересно также и то, что в середине июня компания запустила рекламный ролик об одном из будущих платных сервисах YouTube Music, на что пользователи отреагировали в основном негативно и не упустили возможности высмеять эту, по их мнению, не самую удачную затею сервиса. Вот некоторые из более чем 5 тыс. комментариев:
«Это что ухудшенная версия Spotify?» – иронизирует пользователь с ником Andreas Ahman.
«Добро пожаловать в YouTube Music, где ты должен платить за музыку, которую можешь послушать бесплатно во ВСЕХ других программах», – пишет LxrdVirus.
«YouTube, ты забыл, кто сделал тебя популярным? Пользователи! А ты теперь делаешь для нас платформу платной?» – недоумевает User225.
У рекламы нового музыкального сервиса компании уже 29 850 265 просмотров и 40 тыс. лайков против 22 тыс. дизлайков.
На сегодняшний день известно, что доступ к YouTube Premium есть в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике, Южной Корее, Канаде, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Норвегии, Финляндии и России. В нашей стране услуга пока недоступна и неизвестно, появится ли.