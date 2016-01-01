«Деловая столица» меняет формат

Интернет-издание DSNEWS.UA («Деловая столица») объявило о смене формата.

Как сообщает пресс-служба издательской группы «Картель», которая издает ДС, основой издания останется качественная аналитика на экономические темы, но теперь рядом с материалами о макроэкономике, финансах и бизнесе читателям будет предлагаться авторский взгляд на события в политической и культурной жизни страны и мира, анализ ситуации на международной арене, переводы наиболее резонансных материалов мировой прессы, исторические экскурсы, обзоры научных открытий и технологических новинок.

"Мы уверены, что анализ экономических процессов в Украине и мире интересен не только представителям бизнеса, ведь эти процессы влияют на каждого украинца. В то же время украинские бизнесмены интересуются не только котировками на рынках и курсом доллара, но и тем, когда Украина получит безвиз, какие реформы ждут отечественные школы, кто станет президентом Франции, и возможно ли существование жизни на экзопланетах, открытых NASA", - отмечает шеф-редактор издательства «Картель» Виталий Пирович.

По его словам, обновленная «Деловая столица» начинает работу под лозунгом «Для тех, кто не торопится с выводами». "Это значит, что мы будем тщательно изучать причины и последствия событий и явлений, отслеживать тенденции и проводить исторические параллели, предлагать нестандартные, а порой и контраверсионные оценки", - объясняет шеф-редактор.

Кроме того, издание планирует создавать лонгриды, иллюстрированные и тематические проекты, а такжевидеоконтент - видеоконференции с экспертами, чаты редакции с читателями.

Напомним, издательский дом «Картель» («Деловая столица», Depo.ua, «Вокруг Света Украина» и др.) Виталий Пирович, занимавший пост главреда портала Depo.ua, возглавил в сентябре 2016 года.

Фото: «Телекритика»