«Де кіно» запустил квест о кино, который закончится через полгода

Сегодня в рамках фестиваля «Де кіно. Эпізод 2» стартовал квест о настоящем украинском кино «Тайна утерянной киноленты». Его финал состоится 23 сентября на самом фестивале.

Как сообщает пресс-служба «Де кіно», квест будет состоять из онлайн- и офлайн-заданий, среди которых пешеходные квесты по Киеву, шифры, коды и т.д. Участие в нем бесплатное, главное, чтобы участнику было не меньше 18 лет. Главный приз – поездка в европейскую страну, в которой снимали сериал «Игра престолов».

Над разработкой квеста работала команда Mystery Play, известная по адаптациям таких игр, как «Побег из Шоушенка», «Секретные материалы», Moulin Rouge и др. "Каждый участник сможет почувствовать себя главным героем истории и пройти вместе с ним все этапы игры. Сюжет начинается с возвращения героя в Киев. Он приезжает в пустою квартиру своего дедушки, где его ждут сплошные загадки и тайны. Главная из которых - секрет киноленты", - рассказывают организаторы.

Чтобы начать квест, необходимо зарегистрироваться здесь.

Напомним, фестиваль «Де кіно. Эпізод 2» – совместная инициатива 1+1 Media иFilm.ua Group. Его главная цель – создать открытую площадку для развития современного кино, которое будет доступно каждому. В начале апреля генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко и соучредитель Film.ua Сергей Созановский рассказали, что ожидать от фестиваля в этом году. Прием конкурсных работ начался 18 апреля.

Фото: пресс-служба фестиваля