Дата премьеры фильма «Круты 1918» перенесена

«Сначала мы планировали презентовать фильм на День Вооруженных сил Украины, 6 декабря. Это важный праздник для нашей страны. Однако не менее важная дата – годовщина боя под Крутами, – которая приходится на конец января и которой посвящено наше кино, – рассказал о причинах переноса премьеры продюсер «Круты 1918» Андрей Корниенко. – Поэтому мы решили, что правильнее всего будет приурочить выход фильма ко дню памяти тех, кто сто лет назад защищал нашу страну».

В ролике, опубликованном на официальной странице фильма в Facebook, актеры, которые играют в ленте крутян, называют имена своих героев и приглашают зрителей на премьеру.