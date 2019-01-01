Дата премьеры фильма «Круты 1918» перенесена

Создатели исторического экшена сообщили, что лента выйдет в прокат 7 февраля 2019 года.
«Сначала мы планировали презентовать фильм на День Вооруженных сил Украины, 6 декабря. Это важный праздник для нашей страны. Однако не менее важная дата – годовщина боя под Крутами, – которая приходится на конец января и которой посвящено наше кино, – рассказал о причинах переноса премьеры продюсер «Круты 1918» Андрей Корниенко. – Поэтому мы решили, что правильнее всего будет приурочить выход фильма ко дню памяти тех, кто сто лет назад защищал нашу страну».
В ролике, опубликованном на официальной странице фильма в Facebook, актеры, которые играют в ленте крутян, называют имена своих героев и приглашают зрителей на премьеру.
Напомним, исторический экшен «Круты 1918» снят по реальной истории боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года, когда большевики подступали к Киеву, а город был наполнен «красными» агентами.Правительство УНР бросило на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. На фоне событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкий влюбляются в прекрасную Софию. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, борются с четырехтысячным хорошо вооруженным войском противника.
Режиссером ленты выступил Алексей Шапарев, в фильме снялись Евгений Ламах, Надежда Коверськая, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Александр Пискунов, Максим Донец, Дмитрий Ступка, Остап Ступка, Наталья Васько, Роман Ясиновский, Богдан Юсипчук.
Производством фильма «Круты 1918» занималась компания Good Morning Film при финансовой поддержке Госкино Украины.