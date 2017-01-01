Даррен Аронофски готовит для National Geographic шоу с Уиллом Смитом

Актер Уилл Смит будет вести новое шоу на National Geographic под названием «Неизвестная планета Земля». А снимать проект будет режиссер Даррен Аронофски («Мама», «Черный лебедь» и др). Об этом изданию «Афиша Daily» рассказала представитель NG.

Создатели шоу, для которого пока что запланировано десять эпизодов, обещают, что оно станет для зрителей своеобразным путешествием по Земле и космосу. Ключевыми темами станут происхождение жизни и смерти на Земле, развитие человеческого интеллекта и т.д.

Рассказ будет вестись от лица астронавтов, которым посчастливилось своими глазами видеть планету из космоса.

По словам продюсера Джей Рут, цель команды проекта − изменить представление зрителей о телевидении и дать им возможность почувствовать, будто они находятся не дома перед телевизором, а в кино. "Мы расскажем о нашей невероятной планете в развлекательной и провокационной манере. И кто сможет сделать это лучше, чем визионер Даррен Аронофски, несравненный Уилл Смит и команда легендарных астронавтов?" − отмечает продюсер.

Премьера «Неизвестной планеты Земля» запланирована на март.

Фото: Wikimedia.org / Gage Skidmore