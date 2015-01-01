Дария Исакова покидает деловой журнал Landlord

Соучредитель и директор делового журнала об аграрном бизнесе Landlord Дария Исакова объявила об уходе из издания.

"Я покидаю проект Landlord. Это непросто, потому что, как бы я не старалась себя переубедить и перенастроить, для меня Landlord – ребенок, которого я всегда буду любить, за которым я всегда буду следить, буду радоваться его успехам… я буду скучать", - пишет она в своем Facebook.

По словам журналистки, покидает проект она, поскольку еще есть нереализованные планы и невоплощенные идеи, неполученные знания и навыки, вызовы, цели и перспективы. "И они зовут и манят так сильно, что противиться практически невозможно", - добавляет Исакова.