ТЕЛЕКРИТИКА

Дарина Шевченко теперь работает в Институте развития региональной прессы

Бизнес

Экс-руководитель департамента журналистских расследований телеканала ZIK, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко теперь работает в Институте развития региональной прессы (ИРРП). Об этом она сообщила в своем Facebook.

Должность, которую она там заняла, – руководитель проекта.

"И это опять история о качественных расследованиях, влиянии качественной журналистики на гражданское общество и всевотэтовот. Потому гештальт не закрыт, но мы здесь серьезно настроены его закрыть. И очень хочется закрывать его вместе с вами. Это такое открытое предложение о сотрудничестве", – написала журналистка.

Как известно, ИРРП – неприбыльная общественная организация, основанная в 2006 году. Ее цель –способствовать развитию демократического гражданского общества путем развития профессиональных, жизнеспособных и плюралистических СМИ в Украине. Среди направлений ее деятельности – журналистские расследования, мониторинг открытости сайтов, новые медиа и др.

Напомним, Дарина Шевченко возглавила   Департамент журналистских расследований ZIK в начале марта. Однако в начале июля она   уволилась   с канала, объяснив свой уход тем, что ZIK   начал   утрачивать свою независимость.

Фото: Facebook Дарины Шевченко

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Людмила Добровольская руководит на канале «Украина» выпусками новостей

Бизнес

Каким будет обновленный «2+2»

Популярное на Телекритике



Дуся

Мыкола Вересень о расторжении контракта с NewsOne: «Не по-мужски это»

Дуся

«Юра будет дуть, а Толя – надуваться»: как Анатолий Анатолич копирует «вДудя»

Дуся

Мыкола Вересень извинился за выплеснутый в лицо Семченко стакан воды

Дуся

«Пошлость, хамство и малодушие»: медийщики – об увольнении Мыколы Вересня