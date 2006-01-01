Экс-руководитель департамента журналистских расследований телеканала ZIK, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко теперь работает в Институте развития региональной прессы (ИРРП). Об этом она сообщила в своем Facebook.
Должность, которую она там заняла, – руководитель проекта.
"И это опять история о качественных расследованиях, влиянии качественной журналистики на гражданское общество и всевотэтовот. Потому гештальт не закрыт, но мы здесь серьезно настроены его закрыть. И очень хочется закрывать его вместе с вами. Это такое открытое предложение о сотрудничестве", – написала журналистка.
Как известно, ИРРП – неприбыльная общественная организация, основанная в 2006 году. Ее цель –способствовать развитию демократического гражданского общества путем развития профессиональных, жизнеспособных и плюралистических СМИ в Украине. Среди направлений ее деятельности – журналистские расследования, мониторинг открытости сайтов, новые медиа и др.
Напомним, Дарина Шевченко возглавила Департамент журналистских расследований ZIK в начале марта. Однако в начале июля она уволилась с канала, объяснив свой уход тем, что ZIK начал утрачивать свою независимость.
Фото: Facebook Дарины Шевченко