Экс-руководитель департамента журналистских расследований телеканала ZIK, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко теперь работает в Институте развития региональной прессы (ИРРП). Об этом она сообщила в своем Facebook.

Должность, которую она там заняла, – руководитель проекта.

"И это опять история о качественных расследованиях, влиянии качественной журналистики на гражданское общество и всевотэтовот. Потому гештальт не закрыт, но мы здесь серьезно настроены его закрыть. И очень хочется закрывать его вместе с вами. Это такое открытое предложение о сотрудничестве", – написала журналистка.