Дарина Шевченко из Lustrum возглавила департамент журналистских расследований ZIK

За день до этого Шевченко сообщила, что уходит из издания KyivPost и компании Media Development Foundation, где остается все же в наблюдательном совете. "В Kyiv Post я полюбила журналистику как явление и с тех пор готова бороться за наш мир идеальной журналистики. В MDF мы создали свой идеальный мир - миссионерства, тепла и веры в светлое будущее украинского информпространства. Теперь у меня есть уникальный скилл создания идеального мира. И я собираюсь его активно использовать и в дальнейшем", - написала она.

Директором MDF вместо нее стал Евгений Заславский. "Он отличный менеджер и, главное, мой идейный соратник. Он нужен нашей организации именно сейчас", - отметила Шевченко.

Напомним, ранее генеральный продюсер канала ZIK Гайгысыз Гелдиев анонсировал «Телекритике» назначение нового руководителя департамента журналистских расследований, однако подробности раскрывать отказался.

Фото: Facebook-страница Media Development Foundation