Дарина Шевченко из Lustrum возглавила департамент журналистских расследований ZIK

Бывший директор Media Development Foundation, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко возглавила департамент журналистских расследований телеканала ZIK.Об этом она сообщила в своем Facebook.
"Лучшие расследования страны - challenge accepted.Пора вершить большие дела", - добавила журналист.
За день до этого Шевченко сообщила, что уходит из издания KyivPost и компании Media Development Foundation, где остается все же в наблюдательном совете. "В Kyiv Post я полюбила журналистику как явление и с тех пор готова бороться за наш мир идеальной журналистики. В MDF мы создали свой идеальный мир - миссионерства, тепла и веры в светлое будущее украинского информпространства. Теперь у меня есть уникальный скилл создания идеального мира. И я собираюсь его активно использовать и в дальнейшем", - написала она.
Директором MDF вместо нее стал Евгений Заславский. "Он отличный менеджер и, главное, мой идейный соратник. Он нужен нашей организации именно сейчас", - отметила Шевченко.
Напомним, ранее генеральный продюсер канала ZIK Гайгысыз Гелдиев анонсировал «Телекритике» назначение нового руководителя департамента журналистских расследований, однако подробности раскрывать отказался.
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