Daily Mail выплатил Меланье Трамп $2,9 млн за статью о ее модельном прошлом

Британский таблоид Daily Mail извинился перед супругой президента США Меланьей Трамп за публикацию статьи, в которой утверждалось, что в 1990-х она была не просто моделью, но предоставляла "услуги, выходящие за рамки модельного бизнеса", сообщает RNS.

"Мы признаем тот факт, что эти утверждения в адрес госпожи Трамп не являются правдой, и убираем их. Приносим извинения госпоже Трамп за любые доставленные ей неудобства в связи с этой публикацией", - говорится в заявлении издания.

В Daily Mail добавили, что для урегулирования двух исков супруги американского президента к таблоиду, он оплатит ей ущерб и расходы. При этом сумма не называется.

По информации же источников The Wall Street Journal, издание выплатило Меланье Трамп $2,9 млн.