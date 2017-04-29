Concert.ua продал билеты на Евровидение на несуществующие места

Из-за адаптации зала МВЦ, где будет проходить Евровидение-2017, некоторым зрителям конкурса заменят билеты. Об этом в эфире радиостанции «Голос столицы» сообщил руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов.

По его словам, это связано с изменением схемы рассадки зала. "На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того как был выбран подрядчик и расставлены по залу камеры, обнаружили, что некоторые места не могут быть там, где запланированы. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет", — рассказал Феликсов, уточнив, что всего таких мест около двух тысяч.

Таким образом, речь идет примерно 2% от общего количества мест. Все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua, в котором им предложат другой билет на то же шоу или в качестве альтернативы — возврат средств.