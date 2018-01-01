Comcast продолжает поглощать телеканал Sky

Еще в июле этого года сообщалось, что американский медиамагнат и владелец 21st Century Fox Руперт Мердок соперничает с компанией Comcast за право обладать контрольным пакетом акций Sky Plc. В минувшую субботу прошел аукцион, на котором Мердок предложил $20,49 за акцию, а Comcast – $22,59. Таким образом Comcast Corp. вышла из схватки победителем. А теперь Comcast выкупает и собственную долю 21st Century Fox, полностью вытесняя Мердока из структуры владения Sky Plc.

Напомним, что Comcast высказывала желание приобрести и саму 21st Century Fox. Вторым претендентом является компания Disney. Последнее предложение по этой сделке – $65 млрд от Comcast наличными.