CMS Group объединяет агентства Maxus Sigma и Sigma Digital

C ноября все клиенты агентства помимо медиа экспертизы, выгодных условий размещения на ТВ и других медиа услуг смогут запрашивать и диджитальные инструменты – SMM, programmatic, creative digital production. Уникальным преимуществом является то, что новое агентство сможет само создавать контент для клиентов, адаптировать его под разные каналы коммуникации и оперативно менять рекламные сообщения, исходя из реакции потребителей.

«Просто медиаэкспертизы сегодня недостаточно. Мы хотим, чтобы кампании и стратегии, которые мы предлагаем нашим клиентам, были максимально многогранны и эффективны. Наша цель – работа на результат, а объединение создания контента и его размещения в одном агентстве – наше предложение украинскому рынку. Это мировой рекламный тренд, и мы гордимся, что нашим партнером стало Sigma Digital. Это агентство создавалось с прицелом на глобальные тренды и быстро стало одним из лучших диджитал-агентств Украины. С самого начала Sigma Digital работало в тесной связке с Maxus Sigma. Мы обменивались опытом, перенимали экспертизу, а сейчас пришло время полноценно объединить свои знания и опыт. Мы уверены, что сможем качественно изменить диджитал, привнеся в него экспертизу и сложившиеся практики достижения результата из оффлайн медиа», – говорит Евгений Левченко, директор объединенного агентства Sigma.

Медиадиректор агентства Оксана Павлюченко отмечает: «Основным преимуществом для наших клиентов будет получение всех возможных услуг в «одном окне». Рынок уже давно научился создавать микс онлайн и оффлайн медиа. Мы же не только сможем миксовать и реализовывать целостные кампании с использованием оффлайн- и онлайн-медиа, SMM, PPC, нестандартных креативных решений, но и создавать собственный контент, оперативно адаптировать его под разные каналы, разные потребности и интересы отдельных сегментов потребителей».

Команда агентства продолжит работу без изменений, все обязательства перед клиентами будут выполнены. «Наша задача на ближайшее время – наладить продуктивное взаимодействие в новой улучшенной структуре агентства и успешно запустить новые сервисы для существующих и будущих клиентова. Мы настроены на долгосрочное партнерство, на лидерство наших клиентов в своих категориях, и будем предлагать хорошо продуманный эффективный микс инноваций и классических медиа-инструментов. Выиграют все, и клиенты Sigma Digital, которые будут получать полную картину медиамира, и клиенты Maxus Sigma, которые получат новые фишки креативного и диджитального современного мира», – Полина Попова, Business Development Director Sigma.

Агентство Sigma входит в рекламный холдинг CMS Group. Creative Marketing Solutions Group – независимая группа агентств, предоставляющая услуги в области маркетинговых коммуникаций в четырех странах мира.

Фото: facebook.com