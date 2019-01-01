Что вы думаете о НАТО? Госкомтелерадио объявило три «евроинтеграционных» тендера на сумму 4 млн гривен

В частности, на государственном сайте сообщается о тендерной закупке рекламных и маркетинговых услуг по организации и проведению всеукраинской информационной кампании по евроатлантической интеграции Украины, в рамках которой планируется проведение кампании по повышению уровня осведомленности граждан на тему «НАТО – Украина. Безопасность. Защита. Стабильность». Этот тендер в списке предложений самый дорогой. Цена вопроса – 3 млн 410 тыс. грн.

Помимо этого, через открытые торги будет определен исполнитель услуги по организации и проведению количественного социологического исследования об отношении общественности ко вступлению Украины в НАТО. Ожидаемая стоимость закупки немного скромнее – 400 тыс. грн.

Третий тендер – закупка услуг по организации и проведению всеукраинского конкурса на лучшую публикацию в СМИ о НАТО и государственной политике в сфере евроатлантической интеграции. На организацию и проведение конкурса государство выделяет 261 тыс. грн.

Дедлайн заявок – 31 октября 2018 года. Подробности тендеров можно найти ЗДЕСЬ.