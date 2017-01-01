Что украинцы смотрели по ТВ в новогоднюю ночь

В целом в пятерку лучших новогодних программ телевидения вошли два выпуска «Вечернего Квартала», ТСН, «Один дома» и «Один дома-2». Все они транслировались на канале «1+1».

Триумфальное шествие «1+1» продолжилось и в 2018 году. Так, 1 января канал лидировал с долей 16,3%/16,8%, а премьера блокбастера «DZIDZIO Контрабас» – с долей 26,1%/21,8%.