Что украинцы смотрели по ТВ в новогоднюю ночь

Телеканал «1+1» в очередной раз сохранил лидерские позиции новогодней ночи и поставил новые рекорды.
Самой популярной программой дня оказался выпуск ТСН с Лидией Таран. Ведущая вела репортаж у главной елки страны. Ее доля составила 18,0%/14,8%. Гостями итоговой передачи стали герои сюжетов ТСН – Гоша, болеющий ДЦП, и его друг-спортсмен Евгений, который на своих плечах смог поднять Гошу на Говерлу.
Новогодний «Вечерний Квартал» стал самым рейтинговым ТВ-проектом не только новогодней ночи, но и всего 2017 года на украинском телевидении. Пиковый момент – исполнение актером студии Евгением Кошевым переделанной версии песни «Ніч яка місячна». Доля телесмотрения достигала 35,72% по аудитории 18-54 (вся Украина), а вся аудитория превысила 4,5 млн зрителей при общем охвате в 15,5 млн человек. Рейтинг программы составил 11,9%/11,9%, а доля – 28,1%/29,2%.
В целом в пятерку лучших новогодних программ телевидения вошли два выпуска «Вечернего Квартала», ТСН, «Один дома» и «Один дома-2». Все они транслировались на канале «1+1».
Триумфальное шествие «1+1» продолжилось и в 2018 году. Так, 1 января канал лидировал с долей 16,3%/16,8%, а премьера блокбастера «DZIDZIO Контрабас» – с долей 26,1%/21,8%.