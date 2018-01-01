Что украинцы искали в интернете в первые дни сентября

Согласно данным Google trends за 1–3 сентября, чаще всего украинцы гуглили информацию о политике, футболе и нескольких проектах по ТВ.
Украинские пользователи Google в первые три дня осени активно интересовались футболом, искали в интернете новые серии «Школы» и результаты первых эфиров «Танців з зірками», а также запрашивали новости о смерти Иосифа Кобзона и главаря так называемой «ДНР».
31 августа наиболее запрашиваемой темой в украинском Google стала смерть главы «ДНР» Александра Захарченко, которого в этот день подорвали в центре Донецка (500 тыс.+ запросов).
1 сентября интерес к главарю сепаратистов все еще сохранялся (50 тыс.+ запросов), но лидером поисковых трендов стал «День знаний» (200 тыс.+). На третьем месте в этот день оказался запрос «Русская весна» (20 тыс.+), четвертый тренд также касался события на оккупированных территориях – пользователи искали «жену Захарченко» (20 тыс.+).
Также в первый день осени украинцы гуглили футбольные новости, а именно – «Реал Мадрид – Леганес» (20 тыс.+), «Шахтер-Донецк – Мариуполь» (10 тыс.+) и «Парма – Ювентус» (10 тыс.+). 5 тыс.+ запросов касались актрисы Ваннессы Маркес – полицейские застрелили разбушевавшуюся звезду сериала «Скорая помощь», приняв пневматический пистолет в руках артистки за огнестрельное оружие.
2 сентября самым популярным стал запрос «3 сентября» (100 тыс.+), вероятнее всего связанный с одноименной песней Михаила Шуфутинского, которая ежегодно порождает все больше и больше мемов в сети. На втором месте оказался запрос «Динамо-Киев – Карпаты» (50 тыс.+), а следом – «Танці з зірками 2018» (50 тыс.+). Также в этот день украинцев интересовали: «погода в Днепре» (20 тыс.+), «похороны Кобзона» (20 тыс.+), «похороны Захарченко видео» (20 тыс.+), 2 серия шоу «Замуж за Бузову» (10 тыс.+) и «Х-фактор 2018» (5 тыс.+).
И, наконец, 3 сентября в лидерах Google trends оказались запросы «Школа 2 сезон 9 серия» (20 тыс.+), Ryanair (10 тыс.+) – о европейском лоукосте, который появился в Украине, «Динамо Киев» (10 тыс.+), «Барселона» (5 тыс.+) , «Иван Кудря» (5 тыс.+) – о переименовании одноименной улицы в Печерском районе в честь Джона Маккейна и «Момо игра» (2 тыс.+) – о мексиканском аналоге «Синего кита», из-за которого подростки по всему миру, включая Украину, якобы совершают самоубийства.
Фото: Unsplash