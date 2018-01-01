Что украинцы искали в интернете в первые дни сентября

Украинские пользователи Google в первые три дня осени активно интересовались футболом, искали в интернете новые серии «Школы» и результаты первых эфиров «Танців з зірками», а также запрашивали новости о смерти Иосифа Кобзона и главаря так называемой «ДНР».

31 августа наиболее запрашиваемой темой в украинском Google стала смерть главы «ДНР» Александра Захарченко, которого в этот день подорвали в центре Донецка (500 тыс.+ запросов).

1 сентября интерес к главарю сепаратистов все еще сохранялся (50 тыс.+ запросов), но лидером поисковых трендов стал «День знаний» (200 тыс.+). На третьем месте в этот день оказался запрос «Русская весна» (20 тыс.+), четвертый тренд также касался события на оккупированных территориях – пользователи искали «жену Захарченко» (20 тыс.+).