Что украинские телеканалы покажут осенью

2 сентября состоится прямая трансляция поединка национальных сборных Украины и Турции по футболу. Этот матч начнет серию прямых трансляции топовых поединков Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА и национальной сборной на канале «Украина».

В сентябре еще выйдет новое кулинарное шоу «Свекруха чи невістка» – это украинская адаптация популярного турецкого формата Rivals-in-Law, который выходит в 8 странах мира. Еще одна премьера осени – детективная мелодрама «Спецы».

К тому же, осенью на канале «Украина» выйдут украино-польская комедийная мелодрама «Светка», украиноязычная медицинская драма «Лікар Ковальчук», криминальная история «Белое-черное», семейная сага «Благие намерения», мелодрама «Выбирая судьбу» – всего около тридцати премьер лучших сериалов от украинских продакшенов: Film.ua, Starmedia, ABC film, Front Cinema, «Украинская продакшн студия», «Паноптикум».