Что украинские телеканалы покажут осенью

Возвращение старых шоу, новый футбольный сезон и продолжение сериалов.
«Украина»
2 сентября состоится прямая трансляция поединка национальных сборных Украины и Турции по футболу. Этот матч начнет серию прямых трансляции топовых поединков Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА и национальной сборной на канале «Украина».
В сентябре еще выйдет новое кулинарное шоу «Свекруха чи невістка» – это украинская адаптация популярного турецкого формата Rivals-in-Law, который выходит в 8 странах мира. Еще одна премьера осени – детективная мелодрама «Спецы».
К тому же, осенью на канале «Украина» выйдут украино-польская комедийная мелодрама «Светка», украиноязычная медицинская драма «Лікар Ковальчук», криминальная история «Белое-черное», семейная сага «Благие намерения», мелодрама «Выбирая судьбу» – всего около тридцати премьер лучших сериалов от украинских продакшенов: Film.ua, Starmedia, ABC film, Front Cinema, «Украинская продакшн студия», «Паноптикум».
«Новый канал»
Осенью состоится презентация новой линейки «Пацанки: новая жизнь» – продолжение истории, в жанре сериалити. 28 августа состоялась презентация шоу «Дешево и сердито». Ведущие Александр Педан и Екатерина Павлюченко устроили вечеринку на крыше студенческого общежития.
29 августа стартует проект «ПоLOVEинки», в котором участники шоу ищут свою любовь. По словам создателей, на кастинг нового сезона пришло несколько тысяч человек, но отобрали лишь 39. Также на канале покажут шоу «Давайте жить вместе». 30 августа начинается новый сезон «Звезд под гипнозом», 31 августа премьера шоу Оли Поляковой «Звездные яйца», а 1 сентября «Топ-модель по-украински».
1+1
Уже состоялась премьера шоу «Танцы со звездами». Пословамдиректора департамента стратегического маркетинга 1+1 Media Елены Мартыновой, у канала будет много премьер в сериальной линейке. Новый сезон шоу Дмитрия Комарова, которое путешествовал по Японии. В «Сніданке з 1+1» новые ведущий – например, Егор Гордеев, который ранее работал ведущим утренних ТСН.
На канале также состоится премьера шоу — конкурса красоты моделей XL. Будет еще премьера фильма «Слуга народа» и продолжение сериала «Слуга народа. От любви до импичмента». Будут премьерные проекты и от «Квартала 95».
«Интер»
27 августа состоялась премьера 15-го сезона шоу «Орел и Решка» с новымиведущими. Вместо Леси Никитюк путешествовать по миру вместе с Региной Тодоренко будет телеведущая, продюсер и диджей Натали Неведрова.
10 сентября состоится премьера детское талант-шоу «Круче всех». Ведущими которого будут Андрей Доманский и Андрей Данилевич. 29 августа на «Интере» стартует новый сезон детективного цикла «Вещдок».
СТБ
28 августа вышли новые выпуски программ «Все буде добре» и«Хата на тата», 29 авугста на канале стартует новый сезон кулинарного шоу«МастерШеф», а 31 августа –«Зважені та щасливі».
Шоу с ведущей Машей Ефросининой «Сюрприз, сюрприз!» СТБ начнет показывать с 1 сентября. Новые выпуски «Все буде смачно!» стартуют 2 сентября. Также в этот день начнется новый сезон вокального талант-шоу «Х-фактор». Новые выпуски программы «Один за всіх» будут выходить с 3 сентября.
18 сентября на канале стартует сериал «Коли ми вдома. Нова історія», 24 сентября –международные состязания для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы во время выполнения служебного долга, «Ігри Нескорених», 1 октября – новый сезон «Битвы экстрасенсов».
ICTV
2 сентября состоится премьера нового сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы». Ведущие проекта Руслан Ханумак и Андрей Зрожевский снова расскажут, как зарабатывают деньги в различных странах Азии и испытают на себе жесткие работы привычные для местных жителей.
С 24 августа ведущие программы «Утро в Большом Городе» на канале ICTV начали вести эфиры только на украинском языке.