Что украинские СМИ будут делать с запретом российских соцсетей

Подписчики в Facebook намного ценнее, а как технически осуществить запрет – пока неизвестно.

Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ пользователей к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Телекритика» спросила у топовых украинских СМИ, как запрет российских соцсетей может отразиться на их работе.

Светлана Панюшкина, главный редактор сайта «Сегодня»

Мы всегда развивали Facebook. «Вконтакте» и «Одноклассники» никогда не были для нас в приоритете. Во «Вконтакте» подписчиков у нас мало, а в FB — две группы по 100 тыс.человек. Это основной источник трафика, поэтому потерь особых не будет. Мы будем дальше развивать Facebook. Качество этой аудитории в разы выше, поэтому мы и продолжим с ней работать.

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Константин Войтенко, главный редактор сайта ТСН

Пока непонятно, как вообще это физически будет реализовано. Там масса нюансов с блокировкой, которую очень и очень сложно реализовать. В настоящий момент мы прорабатываем эту тему, в том числе и с техническими специалистами и юристами.

Крупнейшие украинские СМИ в российских соцсетях

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Михаил Кривда, директор сайта «Обозреватель»

Мы ожидаем, что все наши подписчики перейдут в Facebook и подпишутся на нас. В этой социальной сети подписчики лучше переходят на новости, чем во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Потерять подписчиков Вконтакте мы не боимся, намного лишиться аудитории «Яндекс.Новости».

Михаил Ганницкий, шеф-редактор агентства УНИАН

С точки зрения редакции, российские соцсети никогда не были важным источником информации для агентства или трафика для наших веб-сайтов. Если говорить об аудитории, приходящей с российски ресурсов, которые оказались в «черном списке», к нам – совокупный трафик «Яндекса» (поиск плюс новостные проекты и счетчики), «Вконтакте», mail.ru (вместе с их тематическими проектами) – например, за вчера составил порядка 15% посетителей нашего сайта. У многих наших конкурентов эта доля в структуре трафика выше. При этом, надо понимать, часть приходящей с «запретных ресурсов» аудитории находится в Украине, значит, столкнувшись с блокировкой «Вконтакте» или «Одноклассников», пользователи мигрируют в доступные для них соцсети, и, так или иначе, найдут путь к нашим новостям.

Рейтинг украинских СМИ в российских соцсетях