Что такое zachepylo? И как этот хештег будет бороться с пиратским контентом в сети

Поэтому идея кампании #zachepylo включает в себя ролик, когда на улицах рядом с афишами вешают поддельные афиши тех же представлений либо поддельную рекламу в метро. Также, сообщают авторы идеи, когда посетители распечатывают свои моментальные фото в Instabooth в ТРЦ, на них появляется реклама брендов: кто-то зарабатывает на вашем фото. Зацепило?

Также предполагается вовлечение лидеров мнений, особенно из креативной индустрии. Ведь они сами авторы, и вкладываются в свои произведения. Отдельное направление – мерч – дизайнеры разрабатывают собственные принты на тему копирайта, которые каждый желающий может напечатать на своей одежде, но с условием – указать автора и разместить надпись: «Copy original – not original».

Всего в предложении победителя было четыре идеи для коммуникации о важности защиты авторских прав.

«Эта кампания будет направлена на конечного пользователя фильмов, книг, сериалов, фотографий и других авторских произведений, – говорит руководитель «Чистого неба» Катерина Федорова. – Большая часть наших усилий направлена на b2b коммуникации внутри экосистемы пиратства: интернет-провайдеров, хостеров, операторов платежей, киберполицию, на рекламодателей, для которых в 2017 году был создан сервис blacklists.org.ua со списком сайтов-пиратов и списком брендов, реклама которых обнаружена УАПА (Украинская антипиратская ассоциация. – Ред.) на этих сайтах. Но отношение к ворам контента со стороны конечного пользователя тоже важно. Только давление со всех сторон позволит сломать систему бизнеса на краденом контенте».

«Чистое небо» планирует начать реализацию идей, предложенных Publicis, с хэштег-кампании #zachepylo в этом году. Съемки ролика социальной рекламы по победившей идее состоятся, когда «Чистое небо» соберет необходимый для этого бюджет. Пока общественный союз занимается переговорами в рамках фандрейзинга. После создания ролика он будет ротироваться на национальных украинских телеканалах.

В конкурсе «Интеллектуальная собственность – такая же собственность» приняло участие четыре рекламных агентства. Он был объявлен инициативой «Чистое небо» и Всеукраинской рекламной коалицией (ВРК) 13 июня 2018 года, заявки принимались до 25 сентября 2018. В жюри вошли представители ВРК, StarLightMedia, 1+1 Media и инициативы «Чистое небо».