Что такое проект для журналистов Nutcall

Nutcall – это база контактов (политики, знаменитости, бизнесмены и другие публичные люди), список идей для материалов (с героями и экспертами), каталог государственных учреждений и экспертов, а также база стрингеров.

В первую очередь, проект интересен представителям СМИ, PR- и event-менеджерам, а также всем, кому нужны конкретные контакты, госучреждения или стрингегры.