ТЕЛЕКРИТИКА

Что такое проект для журналистов Nutcall

Поговорили с представителями сервиса

Бизнес

В социальных сетях сейчас активно рекламируется проект Nutcall. «Телекритика» разбиралась, кому он нужен, как работает и сможет ли закрепиться на украинском медиарынке.


Что это такое и кому нужен проект?

Nutcall – это база контактов (политики, знаменитости, бизнесмены и другие публичные люди), список идей для материалов (с героями и экспертами), каталог государственных учреждений и экспертов, а также база стрингеров.

В первую очередь, проект интересен представителям СМИ, PR- и event-менеджерам, а также всем, кому нужны конкретные контакты, госучреждения или стрингегры.

Как это работает?

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Каждый пользователь имеет рейтинг, который считается в баллах. С учетом своего рейтинга, пользователь может выбрать один из тарифов, который предоставляет доступ к базе контактов – «Лайт», «Оптимум» или «Про».

Если рейтинга не хватает, чтобы подключиться к базовому тарифу, есть возможность общаться с пользователями, зарегистрироваться в базе стрингеров, добавлять контакты (как в общую базу, так и в личную записную книжку) и оставлять комментарии. Если пользователь добавляет неверный или не актуальный номер телефона и это замечают модераторы или другие участники проекта, его штрафуют на баллы.

«Наша цель – журналисты всего мира должны пользоваться поисковой системой Nutcall»

Сам же рейтинг пользователь зарабатывает, добавляя новые и редактируя уже существующие контакты. Если вы не хотите зарабатывать баллы, их можно покупать: один балл = один доллар.

Поэтому, если хотите использовать все возможности сервиса – нужно платить.

Кто пользуется?

Уже несколько крупных украинских СМИ используют систему. Например, ТК «Украина», «1+1», «Новый канал», ICTV, «Газета по-украински», газета «Сегодня» и другие.

На какие страны ориентируются?

Проект международный, но первую популярность обрел в России. Создатели говорят, что сейчас их продуктом пользуются 80% российских СМИ.

Однако, по их словам, изначально они были глобально ориентированы, поэтому проект делается одновременно на четырех языках. До конца этого года в приоритете Украина, параллельно развивают версию для США и нескольких стран восточной Европы.

Сколько пользователей?

Создатели сервиса не раскрывают точных цифр, по их словам, это десятки тысяч пользователей, 70% из них находятся в России, остальные (в порядке убывания): Украина, США, Германия.

"Надеемся, что через год соотношение будет обратным. Наша цель – все журналисты всего мира должны пользоваться поисковой системой Nutcall.com", – рассказывает представитель сервиса Тим Берц.

Будут ли новые функции?

Новые функции у проекта появляются в среднем раз в месяц. "В дальнейшем будем запускать их раз в неделю. Пользователи уже привыкли, что проект постепенно меняется, улучшается и обрастает новым функционалом", – говорит Берц.

«Сейчас мы экспериментируем с применением искусственного интеллекта в обработке новостей и информации»

Недавно они запустили календарь анонсов и событий, он каждый день пополняется и уже отражает важные мировые события. Как говорят в Nutcall, такой полноты нет у большинства существующих информационных агентств. "Экспериментируем с применением искусственного интеллекта в обработке новостей и информации. Есть интересные эксперименты с блокчейном в сфере Fakenews и борьбы с низким уровнем журналистики в целом", – рассказывает «Телекритике» Берц.

Кто создатель проекта?

В Nutcall не раскрывают имен создателей проекта. Говорят, что они – "интернациональная команда энтузиастов, которая живет в самых разных странах": Украина, Армения, Россия, США, Великобритания.

Сколько инвестиций и как зарабатывают?

В Nutcall рассказывают, что в первое время создатели принципиально не хотели привлекать инвестиции для проекта, чтобы как можно дольше сохранять независимость. На сегодняшний день, по их словам, собственные инвестиции в проект исчисляются сотнями тысяч долларов.

«Мы хотим принципиально изменить сферу журналистики»

"Сторонних инвесторов нет, поэтому проект полностью независим от правительств всех стран. Зарабатываем на продаже подписки редакциям и крупным СМИ, но в будущем размышляем о модели, когда для журналистов проект может стать бесплатным. Все полученные деньги вкладываем в развитие проекта. Собственное обогащение нас не интересует, мы хотим принципиально изменить сферу журналистики", – рассказывает Тим Берц.

Сможет ли это заработать в Украине

Сейчас сложно найти медийщика, который не видит в соцсетях рекламу проекта Nutcall. Видно, что они серьезно настроены зайти на украинский рынок. Но выйдет ли?

У нас уже сейчас есть несколько сервисов с базой данных экспертов. Например, Expert4Media или накануне запущенный сайт УКУ. Их плюс в том, что они бесплатны и база данных на сегодняшний день у них больше. Плюс нельзя забывать о факторе прямой коммуникации между людьми, когда журналисты просят контакты экспертов напрямую у своих коллег и знакомых.

«Пока украинские журналисты ограничатся общением с коллегами и бесплатными базами контактов»

Учитывая сложную систему подсчета рейтинга и плату за большинство полезных функций, шансов закрепиться на украинском рынке у Nutcall мало. Неудивительно, что пока среди их пользователей в Украине крупные СМИ, для которых это незначительные траты, но заполучить небольшие медиа и журналистов-фрилансеров им будет крайне сложно.

В Nutcall говорят, что 80% российских СМИ пользуются их сервисом, однако украинский медиарынок совсем иной. Хотя бы потому, что здесь намного меньше денег. Поэтому не стоит думать, что у них получится применить в Украине российский опыт.

Скорее всего, пока наши журналисты ограничатся общением с коллегами и использованием бесплатных ресурсов с базой контактов экспертов, ведь по-настоящему значимых и революционных функций у сервиса сейчас нет.

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