Что президент изменил в законе о господдержке кино

Таким образом, господдержка кино будет осуществляться за счет средств, предусмотренных для этих целей в соответствии с новым законом, Бюджетным кодексом, законом о госбюджете и т. д. А распоряжаться этими деньгами будет Госкино.

Источниками финансирования в первоначальном варианте значились средства общего фонда госбюджета в размере не менее 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, а также другие средства общего и специального фондов, полученные, например, от продажи прав интеллектуальной собственности на использование фильмов, исходников и фильмокопий, и от лотерей.

Согласно же правкам президента, источниками финансирования являются средства, полученные от Украинского культурного фонда, средства госбюджета (но уже нет фиксированных 0,2% от расходов) и другие поступления, не запрещенные законодательством. Как пояснил Порошенко, Фонд не может пополняться за счет денег, полученных от лотерей, поскольку они являются доходами общего фонда госбюджета и не имеют целевого назначения.