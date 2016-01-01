Что президент изменил в законе о господдержке кино

«Телекритика» разбиралась, как изменился закон о поддержке кинематографа после правок президента
Что не так с закупками?
Из закона исключен пункт, согласно которому государство должно устанавливать особые условия, порядок и процедуры осуществления закупок за госсредства товаров, работ и услуг, необходимых для производства, распространения и демонстрации фильмов. По мнению президента, эта норма сужает сферу действия закона о публичных закупках и не соответствует его основной цели – обеспечение эффективного и прозрачного осуществления таких закупок, создание конкурентной среды и предотвращение коррупции.
То есть все закупки, необходимые для создания фильма, будут осуществляться на общих условиях.
Как изменились источники финансирования?
Согласно первоначальному варианту закона, господдержка кинематографа должна была осуществляться за счет средств Государственного фонда поддержки кинематографа, которым управляет Госкино.
Однако, как отмечает глава государства, это противоречит Конституции и Бюджетному кодексу, в которых предусмотрено, что любые расходы государства на общественные потребности, их размер и целевое назначение определяет исключительно закон о госбюджете. Поэтому кинематограф должен финансироваться за счет средств госбюджета, которые будут направляться в фонд, осуществляющий поддержку развития культуры и искусств страны. Им станет Украинский культурный фонд, но он пока еще не создан.
Таким образом, господдержка кино будет осуществляться за счет средств, предусмотренных для этих целей в соответствии с новым законом, Бюджетным кодексом, законом о госбюджете и т. д. А распоряжаться этими деньгами будет Госкино.
Источниками финансирования в первоначальном варианте значились средства общего фонда госбюджета в размере не менее 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, а также другие средства общего и специального фондов, полученные, например, от продажи прав интеллектуальной собственности на использование фильмов, исходников и фильмокопий, и от лотерей.
Согласно же правкам президента, источниками финансирования являются средства, полученные от Украинского культурного фонда, средства госбюджета (но уже нет фиксированных 0,2% от расходов) и другие поступления, не запрещенные законодательством. Как пояснил Порошенко, Фонд не может пополняться за счет денег, полученных от лотерей, поскольку они являются доходами общего фонда госбюджета и не имеют целевого назначения.
Как изменился механизм получения ребейтов?
В законе доработан механизм предоставления ребейтов, то есть государственной субсидии для возврата части расходов продакшена при создании фильма. По мнению Порошенко, это было необходимо, так как в первоначальном варианте такие расходы не связывались с ожидаемыми поступлениями в госбюджет от производства фильма, что противоречит принципам бюджетного и налогового законодательства.
Теперь государство будет возвращать кинокомпании не 25% от расходов на производство фильма, а 16,6%. Кроме того, если раньше планировалось возвращать 10% от расходов на зарплату иностранным актерам или другим членам съемочной группы, если они облагаются налогом в Украине, то теперь 10% будет возвращаться, если налог будет уплачен в Киеве или Севастополе, а 4,5% – если на остальной территории страны.
Кто не может рассчитывать на поддержку?
В первоначальном варианте закона оговаривалось, что господдержку не смогут получить фильмы, участники которых внесены в черный список и на которых распространяются украинские санкции. После правок президента внесена еще одна категория – фильмы, запрещенные к показу и/или распространению в нашей стране.
Когда начнет действовать?
До внесения президентом поправок закон должен был вступить в силу на следующий день после его опубликования.
Теперь же предусматривается, что на следующий день после опубликования в силу вступит не весь документ. Так, пункт 1 части 3 статьи 6, в котором источником финансирования указан Украинский культурный фонд, вступит в силу со дня введения в действие закона, определяющего правовые, организационные и финансовые основы его деятельности. Пока соответствующий законопроект был принят в феврале лишь в первом чтении.
Главное фото: President.gov.ua
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