Что нужно знать о новом историческом журнале WAS

Сегодня официально запустился сайт исторического онлайн-журнала WAS («Журнал потрясающих историй»). Издание запустилось при поддержке Depositphotos. «Телекритика» поговорила с главным редактором журнала Иваном Сияком.

Bird in Flight и WAS – это два разных проекта, объединенных помещением и работодателем.

Depositphotos интересно развивать собственные медиапроекты. WAS стал одним из них. У нас только одно обязательство – сделать крутой проект.

Мы пишем и будем писать о самых ярких людях и событиях из 3000-летней истории человечества.

Нам бы хотелось охватить всех людей, которые умеют читать и любят интересные истории. Думаю, таких людей большинство.