Что нужно знать о новом историческом журнале WAS

О чем будет писать журнал, зачем он нужен Depositphotos, кого они видят своей аудиторией и кто работает в издании.
Сегодня официально запустился сайт исторического онлайн-журнала WAS («Журнал потрясающих историй»). Издание запустилось при поддержке Depositphotos. «Телекритика» поговорила с главным редактором журнала Иваном Сияком.
Bird in Flight и WAS – это два разных проекта, объединенных помещением и работодателем.
Depositphotos интересно развивать собственные медиапроекты. WAS стал одним из них. У нас только одно обязательство – сделать крутой проект.
Мы пишем и будем писать о самых ярких людях и событиях из 3000-летней истории человечества.
Нам бы хотелось охватить всех людей, которые умеют читать и любят интересные истории. Думаю, таких людей большинство.
Мы не ставим себе верхнюю планку по количеству аудитории, а о нижней даже не хочется думать.
Мы нацелены на очень широкую аудиторию, поэтому наши главные конкуренты – телевидение, новостные и порносайты, компьютерные игры, футбол, хорошая погода, общее падение интереса к чтению.
Пока у нас в штате пять человек. Кроме меня, это Аня Устенко – сооснователь DreamKyiv и бывший редактор The Village, фоторедактор Денис Дорменок, видеодизайнер Антон Лапкало и крышесносный дизайнер Андрей Сендзюк. Кстати, мы заинтересованы в новых авторах и еще одном редакторе.