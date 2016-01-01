Что «Новый канал» покажет в новом сезоне

По его словам, в эфир выйдут сериалы собственного производства «Подорожники», «Домик в деревне» и другие.

Также ожидается новая линейка сериалити вдобавок к уже существующей «Киева днем и ночью», перезагруженный «Ревизор», расследовательская программа «Тайный агент», новое праймовое соревновательное шоу (название пока не раскрывается).

Кроме того, в этом году на «Новом» выйдет смешанный женское-мужской сезон «Супермодели», вторые и третьи сезоны проектов «Звезды под гипнозом», «Половинки», «Любовь на выживание», «Варьяты» и другие.